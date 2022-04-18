Topal, Töre, Özyakup derken Beşiktaş'taki ilk ayrılığı açıkladı! 'Kanımca ipler koptu'
Dün akşam ligin düşme hattına yakın takımlarından biri olan Giresunspor'la karşı karşıya gelen ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta kaybedilen 2 puan Valerien İsmael'e yazılmazken, usta yorumcu Atilla Gökçe'nin yıldız futbolcu için "Kanımca ipler koptu. kendini Beşiktaş’ın bir parçası olarak görmüyor. İstekli davranmıyor." ifadeleri ise bir hayli dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Giresunspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlanırken spor yazarları da Giresun'daki golsüz maçı köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;
ATİLLA GÖKÇE
Giresunspor bu ligin netameli takımı… Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı dört golle yenerek Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasına, Nef Stadı’nda da Galatasaray’ı tek golle geçerek Fatih Terim’in görevine son verilmesine neden olmuşlardı. Puan cetvelindeki sıkıntılı bölgenin hemen üstündeler. Aradaki fark düşmemeye yeter...
Valerien Ismael için bu maç “rövanş” değil. Ama oyuncular için “rövanş” sayılabilirdi. Çünkü takım kimliği söz konusu… O nedenle cezalı Welinton’un yokluğunda Necip’le kurulan üçlü savunma zaman zaman zorlansa da topa sahip olmasını (31/69) bildiler. Maça sahip olmak için çok çalıştılar. Hakan Keleş’in ekibi de baskı yediği dakikalarda geçiş fırsatları bularak oyunun akışını değiştirdi.
Beşiktaş 4’ü isabetli 14 şut attı… Üst üste korner (3/9) fırsatları buldular. Ghezzal ve Batshuayi’nin gayretlerine rağmen golü bulamadılar. Ismael’in 56’da Pjanic ve Nkoudou ile yaptığı hamle çok yerindeydi. Daha sonra Batshuayi’yi alıp Güven’i sürdü oyuna. Rıdvan Yılmaz-Umut Meraş değişikliği de doğru hamle idi. Ama yeterli olmadı bu hamleler.
Beşiktaş’ın kapalı defansları açma konusunda sıkıntılı bir ekip olduğunu bir kez daha gördük. Burada teknik yetersizlik, yaratıcılıktan uzak oyun ve taktik yetersizlikler de söz konusu olabilir. Valerien Ismael’in hedefsiz kalan takımına, en azından gelecek yılın oyun ilkeleri bakımından özel çalışmalar yaptırması beklenmeli.
Bir de şu Cyle Larin meselesi… Kanımca ipler koptu. Larin kendini Beşiktaş’ın bir parçası olarak görmüyor. İstekli davranmıyor. Sanırım Ismael’i de oynama konusunda ikna edemiyor. Ayrılık var çıkan falda. Son söz: Yine beraberlik… Zehirli bir sonuç… Alışkanlık yapar. Daha da kötüsü, kazanmayı unutturur, dikkat!.
BİLAL MEŞE
Teknik direktör değişimlerinde o takımlarda bir ‘rüzgar’ eser. Bu tablo kuşkusuz gerek oyuna gerekse skor tabelasına olumlu yansımalar yapar. Tıpkı Beşiktaş’ta olduğu gibi... Elbette Kartal’daki bu rüzgarın başka bir nedeni ise iskeleti teşkil eden çok sayıda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması. Kim kalacak, Kartal Yuvası’ından kimler kopacak, Teknik Direktör Valerien İsmael karar verecek. Bu faktör, kalıcı olmak isteyen oyuncuların performansına da yansıyor kuşkusuz.
Görüyoruz ki, Fransız teknik adam, Kartal’da üçlü savunmayı oturtmaya çalışıyor. Aksamalar var mı? Elbette yok değil... Örneğin kanatlardaki Rıdvan ve Rosier, ileriye çıkışlarda tamam... Ya geriye dönüşler? İşte orada her iki futbolcu da bazen ‘rötar’ yapıyor, bu da savunmayı sıkıntıya sokuyor, rakibin iştahını kabartıyor. Rıdvan Yılmaz, kanat oyuncusundan çok, sürpriz golcü olarak görev yaptı ilk yarıda... Sürekli göbekten rakip savunmanın arasına girdi, kaleye şutlar attı, ama golü bulamadı. Montero da sık sık savunmadan çıkarak ofansif ataklara katıldı, ekstra göreve soyundu.
Her iki takımın ligdeki konumu farklı, bu da ‘temposu’ yüksek mücadeleyi de beraberinde getirdi. Giresunspor, ligin altlarında ince çizgide... Kırmızı hattan çıkmanın yollarını arıyor, ‘ne koparırsam kar’ düşüncesinden hareket ediyor. Beşiktaş ise klasman derdinde! Bu yarıda kuşkusuz iki net pozisyonu Kartal üretti.
İster üçlü, ister dörtlü oynasınlar, ben ona bakmam! Savunma güvenliğini elden bırakıyorsanız o sistemler yerle-bir olur arkadaş! Alın 47. dakika... Kartal, ailecek ilerde, geri bomboş... Rosier topu kontrol edemedi, Giresunspor pozisyon üretti. Serginho ve Umut biraz dikkatli olsalardı, golü bulmaları işten bile değildi. Zaten üçlü oynuyorsunuz, buna bir de Vida gibi pas hatasını eklerseniz...
Nitekim 51’de Süleymanov, topu ayağında buldu, vurdu Ersin’e gole izin vermedi.Fransız hocanın Pjaniç ve N’Koudou dokunuşları işe yaradı. Kartal, hem oyunu domine etti, hem de oyunu sürekli rakip alana yıktı. Artı, pas kayıplarını da asgariye indirirken, en büyük sıkıntıyı pozisyon üretiminde çekti bu yarıda... Böylece rakip savunma duvarına tosladılar, beşincilik şansını kullanamadılar.
Lakin Valerien hoca, karşı presi rakip ceza alanına yakın yerlerde kestirmeden gole gitmek için yaptırmayı hedefleyen bir teknik direktör. Bu açıdan bakınca Beşiktaş’ın ilk yarıdaki gol girişimleri hem nitelik hem de nicelik açısından yeterli değildi: Ghezzal 44’te uzaktan müthiş bir şut çıkardı, bir de 18’de Batshuayi’nin dönerek attığı etkili beklenmedik şut vardı. Yani ilk yarıda Beşiktaş oyun sisteminden çok oyuncuların bir anda konuşturduğu bireysel yetenekleri ile iki ciddi tehlike oluşturdu.
Bu formasyonun ideal gol girişimi biçimi ortalar değil yerden seri paslar. Orta tercihten çok zorunluluktan yapılıyor. Bu açıdan Hakan Keleş hocayı da tebrik etmek gerek, Giresunspor merkezi çok iyi kapattı. Güven girdikten sonra oyunun son bölümünde Beşiktaş baskısını iyice arttırdı, Giresunspor çok iyi direndi.
Karşılaşmanın sona kalmaması, başından itibaren bu formasyonda daha etkili oynayabilmek için Beşiktaş’ın özellikle hücuma daha etkili katılabilen savunmacılara, sonrasında da Ghezzal’ın kalitesine daha efektif şekilde ayak uydurabilecek daha kaliteli ofansif oyunculara ihtiyacı var. Gedson gelince orta saha zaten otomatikman bir üst kaliteye yükselecek.