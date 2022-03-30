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    SağlıkToklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor! Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor! Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...
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    Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor! Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    Kolesterolü düşürücü etkiye sahip, safra asitlerini bağlayarak tokluk hissi yaratır ve diyete büyük etki sağlıyor. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor, fazla kiloları azaltıyor, hızla zayıflatıyor. Yaz mevsimi gelmeden önce fazla kilolarından kurtulmak isteyenler çareyi 'hızla zayıflatan besinlerde' buluyor. Diyet yaparken doğru besinlerin tüketilmesi hem vücuttaki sağlıksız yağın hızla atılmasını hem de fazla kilonun kalıcı bir şekilde verilmesini sağlıyor. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte hızla zayıflatan mucizevi besinler...

    • 30 Mart 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
    • 30 Mart 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
    1Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz. Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

    2Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 9 oranında düşürüyor. Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini yüzde 7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek. İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

    3Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ANTEP FISTIĞI

    4Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    PORTAKAL

    5Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    KURU İNCİR

    6Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    KAKAO

    7Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ENGİNAR

    8Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BULGUR

    9Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    MISIR

    10Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    TAHIL

    11Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    YULAF EZMESİ

    12Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    MUZ

    13Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    TATLI PATATES

    14Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BADEM

    15Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BEZELYE

    16Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BROKOLİ

    17Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    AVOKADO

    18Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ELMA

    19Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    SOYA FASULYESİ

    20Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    HAVUÇ

    21Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ÇİLEK

    22Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BÖĞÜRTLEN

    23Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    24Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    KEPEKLİ MAKARNA

    25Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    MÜSLİ

    26Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    PATLICAN

    27Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ŞALGAM

    28Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BRÜKSEL LAHANASI

    29Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    KABAK

    30Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    BAMBA

    31Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    KEREVİZ

    32Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    DUT

    33Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...

    ARMUT (Sabah)

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