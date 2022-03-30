Toklu hissi vererek, hızla zayıflatıyor! Kolesterolü düşürüyor, kalp hastalıklarını önlüyor...
Kolesterolü düşürücü etkiye sahip, safra asitlerini bağlayarak tokluk hissi yaratır ve diyete büyük etki sağlıyor. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor, fazla kiloları azaltıyor, hızla zayıflatıyor. Yaz mevsimi gelmeden önce fazla kilolarından kurtulmak isteyenler çareyi 'hızla zayıflatan besinlerde' buluyor. Diyet yaparken doğru besinlerin tüketilmesi hem vücuttaki sağlıksız yağın hızla atılmasını hem de fazla kilonun kalıcı bir şekilde verilmesini sağlıyor. Peki, hangi besinler hızla zayıflatıyor? İşte hızla zayıflatan mucizevi besinler...
Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz. Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 9 oranında düşürüyor. Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini yüzde 7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek. İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…
ANTEP FISTIĞI
PORTAKAL
KURU İNCİR
KAKAO
ENGİNAR
BULGUR
MISIR
TAHIL
YULAF EZMESİ
MUZ
TATLI PATATES
BADEM
BEZELYE
BROKOLİ
AVOKADO
ELMA
SOYA FASULYESİ
HAVUÇ
ÇİLEK
BÖĞÜRTLEN
HİNDİSTAN CEVİZİ
KEPEKLİ MAKARNA
MÜSLİ
PATLICAN
ŞALGAM
BRÜKSEL LAHANASI
KABAK
BAMBA
KEREVİZ
DUT