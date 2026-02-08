TOKİ Kütahya kura çekimi hangi gün, saat kaçta? İşte Kütahya kura çekiminin detayları
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. Kura çekiminde sıra Kütahya'ya geldi. Binlerce Kütahyalı Yüzyılın Konut Projesi için merakla bekliyor. Kütahyalılar kura çekiminin hangi gün saat kaçta olacağını merak ediyor. İşte yanıtı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 9 Şubat Pazartesi günü kura çekimi yapılacak illerden biri Kütahya oldu.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya projeleri için hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya’da yapımı planlanan 3 bin 592 konut için kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Kütahya TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı olarak takip edilecek. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek.