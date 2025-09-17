Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor
17.09.2025 - 12:57Güncellenme Tarihi:
Tokat’ın Pazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde başlayan hasatta yıl sonuna kadar 600 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
Hasat sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri dane kayıp kontrolü yaparak verimin en üst seviyede gerçekleşmesi için sahada titizlikle çalıştı.
Kaymakam Ramazan Teke, üreticilerle birlikte tarlada değerlendirmelerde bulunarak üretim süreçleri ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İlçede bu yıl 2 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden, yıl sonuna kadar 600 ton ürünün hasat edilmesi hedefleniyor.