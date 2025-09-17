GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

17.09.2025 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Tokat’ın Pazar ilçesinde 2 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde başlayan hasatta yıl sonuna kadar 600 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

1Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

İlçe genelinde ayçiçeği hasadı düzenlenen programla başladı. Hasat programına Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

2Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

Hasat sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri dane kayıp kontrolü yaparak verimin en üst seviyede gerçekleşmesi için sahada titizlikle çalıştı.

3Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

Kaymakam Ramazan Teke, üreticilerle birlikte tarlada değerlendirmelerde bulunarak üretim süreçleri ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

4Tokat'ta yılın rekoru! 600 ton bekleniyor

İlçede bu yıl 2 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden, yıl sonuna kadar 600 ton ürünün hasat edilmesi hedefleniyor.