Tokat'ta proje onaylandı! İlçe merkezine 25 kilometrede yapılıyor: 100 metreyi buluyor

4

Doğa harikası şelalenin yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olabileceğini belirten Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Kazım Demiryürek; "Misafirlerimiz buraya inmekte güçlük çekiyor. 50 metrelik patika yolu yarım saatte inebildik. Bakanlık yetkilileri gerekli incelemeleri yaptı, buraya merdiven ve seyir terası yapılacak. Şelalenin yüksekliği 50 ile 100 metre arasında. Yakınında bir de gölet bulunuyor. Bu alanın turizme açılması bölge için büyük kazanım olacak" dedi.