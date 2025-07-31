Tokat'ta proje onaylandı! İlçe merkezine 25 kilometrede yapılıyor: 100 metreyi buluyor
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Baydarlı Beldesindeki Gündoğdu Şelalesi, yürüyüş yolu ve seyir terasıyla turizme kazandırılacak.
İlçeye bağlı Baydarlı beldesi Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Gündoğdu Şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından turizme kazandırılacak.
İl merkezine 125, Reşadiye ilçesine ise 25 kilometre mesafedeki bölgede yapılan inceleme sonrası, zorlu ulaşımı kolaylaştırmak için proje onayladı.
İhale sürecinin ardından patika yolu konforlu hale getirecek merdiven ve seyir teraslarının inşasına başlanacak.
Doğa harikası şelalenin yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olabileceğini belirten Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Kazım Demiryürek; "Misafirlerimiz buraya inmekte güçlük çekiyor. 50 metrelik patika yolu yarım saatte inebildik. Bakanlık yetkilileri gerekli incelemeleri yaptı, buraya merdiven ve seyir terası yapılacak. Şelalenin yüksekliği 50 ile 100 metre arasında. Yakınında bir de gölet bulunuyor. Bu alanın turizme açılması bölge için büyük kazanım olacak" dedi.
Mahalle sakinlerinden Burhan Demiryürek ise çocukluk hatıralarını paylaşarak, "Şelalenin üst kısmında tekneye benzeyen bir havuzda yüzmeyi öğrendik. Burası her mevsim başka güzel. Kışın bembeyaz, baharda yemyeşil, sonbaharda ise sarı tonlarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Ancak ulaşım sorunu nedeniyle burası tam anlamıyla değerlendirilemiyor. Bu sorunun da çözülmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğal yapısını koruyan gölet ve şelalenin yapılacak düzenlemelerle birlikte doğaseverlerin yeni rotası olmayı hedefleniyor.