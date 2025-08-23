Tokat'ta köylüler imece usulü yaptılar! Çorak araziye 25 yılda 25 bin fidan diktiler hem orman hem de suyu getirdiler

6

Çok güzel oldu. Herkes geldi kurcaladı ve göz yaşı kadar suyumuz yoktu. Karşıdaki Ordu ilinin sınırlarından kendi imkanlarımızla su getirdik gecede gündüz de akıyor. Kazma küreklerle yaşlı genç kadın erkek demeden herkesin yardımıyla suyu getirdik" dedi.