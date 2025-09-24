Tokat'ta ilk kez resmi izinle tarlaya dikildi! Toplanması yasak! Yeni gelir kaynağı olacak
Tokat’ta, doğadan izinsiz toplanması yasaklanan ve koruma altına alınan salep bitkisi, ilk kez resmi izinle tarlaya dikildi. Kontrollü üretim sayesinde hem doğa korunacak hem de üreticiler için yeni ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulacak.
Tokat’ta merkeze bağlı Çerçi Köyü’nde üretici Remzi Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden aldığı resmi izinle 24 metrekarelik alanda salep dikimine başladı. Doğadan kontrolsüz toplandığı için koruma altında bulunan ve izinsiz sökülmesi yasak olan salep bitkisi, teknik personelin gözetiminde toprakla buluşturuldu.
Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Kontrollü üretim sayesinde doğa korunurken üreticilerin de yeni gelir kaynaklarına yönlendirilmesi hedefleniyor.