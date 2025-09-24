Tokat'ta ilk kez resmi izinle tarlaya dikildi! Toplanması yasak! Yeni gelir kaynağı olacak

1

Tokat’ta merkeze bağlı Çerçi Köyü’nde üretici Remzi Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden aldığı resmi izinle 24 metrekarelik alanda salep dikimine başladı. Doğadan kontrolsüz toplandığı için koruma altında bulunan ve izinsiz sökülmesi yasak olan salep bitkisi, teknik personelin gözetiminde toprakla buluşturuldu.