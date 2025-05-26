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GündemTokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi! Traktörünü alan bölgeye koştu
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Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi! Traktörünü alan bölgeye koştu

Almus Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine gerilerken, yöre halkı bu durumu fırsata çevirdi. Yaklaşık dört yıl önce bölgeye çalışmak için gelen Mehmet Bingöl, barajdaki değişimi gözler önüne serdi. Bingöl, "Almus’a dört yıl önce geldiğimde barajın yüzeyinde yalnızca Türk bayrağımız dalgalanıyordu. Adeta denizin ortasında bir görüntü vardı. Şimdi ise o bayrak direğinin dibindeki kayalar tamamen gün yüzüne çıktı. Su seviyesi oldukça geriledi" dedi.

İHA
• 26 Mayıs 2025 - 17:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Mayıs 2025 - 17:14 • Son Güncelleme:
1Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi Traktörünü alan bölgeye koştu

Tokat'ın önemli su kaynaklarından biri olan Almus Barajı, son yılların en düşük su seviyelerine geriledi. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte daha önce sular altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı. Bazı çiftçiler, bu alanları traktörleriyle sürmeye başlayarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

2Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi Traktörünü alan bölgeye koştu

Yaklaşık dört yıl önce bölgeye çalışmak için gelen Mehmet Bingöl, barajdaki değişimi gözler önüne serdi. Bingöl, "Almus’a dört yıl önce geldiğimde barajın yüzeyinde yalnızca Türk bayrağımız dalgalanıyordu.

3Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi Traktörünü alan bölgeye koştu

Adeta denizin ortasında bir görüntü vardı. Şimdi ise o bayrak direğinin dibindeki kayalar tamamen gün yüzüne çıktı. Su seviyesi oldukça geriledi" dedi.

4Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi Traktörünü alan bölgeye koştu

Barajın sadece tarımsal sulama açısından değil, aynı zamanda balıkçılık açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Bingöl, "Tokat, Gazova ve Reşadiye’nin can damarı bu baraj.

5Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi Traktörünü alan bölgeye koştu

Burada balık avı da yapılıyor ve avlanan balıklar dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. İnşallah bu yıl yağışlar yeterli olur da baraj eski seviyelerine kavuşur" diye konuştu.