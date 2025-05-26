Tokatlılar baraj suyunun çekilmesini fırsata çevirdi! Traktörünü alan bölgeye koştu
Almus Barajı'nda su seviyesi son yılların en düşük seviyesine gerilerken, yöre halkı bu durumu fırsata çevirdi. Yaklaşık dört yıl önce bölgeye çalışmak için gelen Mehmet Bingöl, barajdaki değişimi gözler önüne serdi. Bingöl, "Almus’a dört yıl önce geldiğimde barajın yüzeyinde yalnızca Türk bayrağımız dalgalanıyordu. Adeta denizin ortasında bir görüntü vardı. Şimdi ise o bayrak direğinin dibindeki kayalar tamamen gün yüzüne çıktı. Su seviyesi oldukça geriledi" dedi.
İHA
• 26 Mayıs 2025 - 17:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Mayıs 2025 - 17:14 • Son Güncelleme: