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FenerbahçeTıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro
• 29 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:

Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro

Luiz Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Ali Koç'un Almanya'da yaptığı çıkışla parmak ısırtan ve piyasa değeri 7 milyon euro'ya kadar yükselen milli futbolcunun işini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması ise sarı lacivertli kulüp için büyük avantaj olarak görülüyor...

• 29 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:
1Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro
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Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

2Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.

3Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Şartlar masaya yatırıldı. Sezon sonunda Köln ile anlaşma zemini aranacak. Salih Özcan yeni teknik direktöre sunulacak. Onay verilmesi halinde de transfer için harekete geçilecek.

4Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Salih Özcan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 7 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 24 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist üretti.

5Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Güçlü fiziği ile dikkat çeken genç yıldızın sezon sonunda Köln'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2016 yılından beri Köln'de forma giyen yıldız futbolcu Türk Milli Takımı formasını da 1 kez giydi. Salih Özcan, 29 Mart'ta oynanan İtalya maçında 27 dakika sahada kalmıştı.

6Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. VAR hakemi ise Emre Malok oldu. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

7Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada haftaya giriyor.

8Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

10Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

Gaziantep: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet

11Tıpkı Serdar Dursun gibi Almanyadan bir bedava transfer daha Piyasa değeri 7 m.euro

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