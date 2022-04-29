• 29 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:
Tıpkı Serdar Dursun gibi! Almanya'dan bir bedava transfer daha! Piyasa değeri 7 m.euro
Luiz Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Ali Koç'un Almanya'da yaptığı çıkışla parmak ısırtan ve piyasa değeri 7 milyon euro'ya kadar yükselen milli futbolcunun işini bitirmeye yakın olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması ise sarı lacivertli kulüp için büyük avantaj olarak görülüyor...
• 29 Nisan 2022 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.
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