Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa! Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

Sıcak suda bekletilerek ekşi suyu yemeklerde kullanıldığı gibi kokusunu azaltmak için soğan salatalarına da eklenir. Mutfağımızda geniş bir kullanım alanına sahip olan sumaktan aynı zamanda çay olarak da yararlanılabilir. Güçlü ve etkili bir besin olduğu için kronik hastalığa sahip kişilerin doktor kontrolünde kullanması önerilir.