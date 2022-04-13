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    SağlıkTip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa! Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...
    HaberlerSağlık Haberleri Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa! Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...
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    Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa! Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

    Tam bir şifa kaynağı. Şeker hastalarında destek olarak kullanılıyor. Kan şekerini düşürüyor. Antibakteriyel ve antifungal özelliği ile enfeksiyonlardan koruyor. Diüretik bir gıda maddesi olması dolayısıyla idrar yollarında oluşabilecek iltihaplanmayı önlüyor ve iltihap tedavisinde kullanılıyor. Ülkemizde yaygın baharatların arasında gelen sumak, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın şekilde kullanılıyor. Göz alıcı rengiyle yemeklere hem güzel bir görüntü hem de aromatik bir tat veren bu baharat aynı zamanda tam bir şifa deposu.

    • 13 Nisan 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:
    • 13 Nisan 2022 - 16:04 • Son Güncelleme:
    1Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

    Lezzetli tadıyla özellikle ekşi severlerin gözdesi olan bu baharatın yararları da saymakla bitmiyor. İşte tüm detaylarıyla sumağın sağlığınız üzerindeki mucizevi etkileri…

    2SUMAK NEDİR

    SUMAK NEDİR?

    Sumak, adını aldığı sumak ağacında yetişir. Hem çalılıklarda hem de ormanda kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Meyveleri canlı bir kırmızı renge sahiptir ve küre biçimdedir. Baharat olarak tüketilmek için özel şekilde kurutulur ve tuz ile karıştırılarak toz halinde satılır.

    3Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

    Sıcak suda bekletilerek ekşi suyu yemeklerde kullanıldığı gibi kokusunu azaltmak için soğan salatalarına da eklenir. Mutfağımızda geniş bir kullanım alanına sahip olan sumaktan aynı zamanda çay olarak da yararlanılabilir. Güçlü ve etkili bir besin olduğu için kronik hastalığa sahip kişilerin doktor kontrolünde kullanması önerilir.

    4SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR

    SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

    Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli sumak tüketiminin birçok kronik hastalığın tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi. Bu rahatsızlıkların en başında gelenlerden biri de şeker (diyabet) hastalığıdır.

    5Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

    Bilimsel olarak sumak tüketiminin kan şekerinin dengelenmesine ve kolestrolün düşürülmesine destek olarak tip 2 diyabetin tedavisine destek olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenli sumak tüketimi tip 2 diyabeti olan hastalar için hem kısa hem de uzun vadede olumlu etkiler gösterir.

    6Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...
    7Kadın sağlığı için oldukça önemlidir

    Kadın sağlığı için oldukça önemlidir

    Yapılan araştırmalar sonucunda ağrılı adet dönemi geçiren kadınların sumak tüketmesinin şikayetlerinin azalmasına yol açtığı görülmüştür. Ağrılardan şikayetçi olan kadınların adet dönemlerinde baharat olarak yemeklere katabileceği veya yoğurtla karıştırarak tüketebilecekler sumak, çay şeklinde de tüketilebilir. Emziren annelerin sumak tüketmesi de anne sütünün artmasını sağlayabilir. Bu noktada önemli olan önce hekime danışılarak hareket edilmesi gerektiğidir.

    8Enfeksiyonlardan korur

    Enfeksiyonlardan korur

    Enfeksiyon hastalıklarına karşı sumak tüketiminin antibakteriyel ve antifungal özelliği ile tedavi sürecini hızlandırdığı bilinmektedir. Özellikle son zamanda sıkça adı geçen Salmonella gibi mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonların ve bu enfeksiyonların neden olduğu komplikasyonların giderilmesinde etkilidir. Çay olarak tüketilebilecek sumak, solunum yollarında ve özellikle boğazdaki rahatsızlıkların giderilmesini sağlar.

    9Antioksidan kaynağıdır

    Antioksidan kaynağıdır

    Sumak güçlü bir antioksidan kaynağı olması nedeniyle düzenli tüketildiğinde hücreleri hasardan korur ve oksidatif stres seviyesini düşürür. Bu etkileri sayesinde kanser başta olmak üzere çeşitli kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucu bir etkisi bulunur. Günlük beslenmeniza yapacağınız küçük eklemelerle sumağın faydalarından kolayca yararlanabilirsiniz.

    10Diüretik özelliği bulunur

    Diüretik özelliği bulunur

    Bilinen adıyla idrar söktürücü olan diüretik, sumak tüketiminin olumlu etkilerinden biridir. İdrar yollarında oluşabilecek iltihaplanmayı önler ve tedavi eder. Aynı zamanda bu özelliği sayesinde vücutta biriken toksik maddelerin atılmasına da yardımcı olur.

    11Kas ağrısını dindirir

    Kas ağrısını dindirir

    2016 yılında yapılan bir araştırmada sumak tüketiminin kas ağrıları üzerindeki etkisi incelendir. Araştırmanın sonucunda sumak tüketen bireylerin egzersize bağlı kas ağrılarında tüketmeyenlere oranla gözle görülür bir fark olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda sumak tüketen bireylerin dolaşımındaki antioksidan seviyesinde ciddi artışlar ortaya çıktı. Çalışmada bu artışın kas ağrılarının azalmasına da destek olabileceği belirtildi.

    12SUMAĞI NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ

    SUMAĞI NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

    Sumak baharat olarak toz halinde yemeklerinize katabileceğiniz bir besindir. Bunun dışında ise hem yemeklerde hem de içecek olarak farklı kullanım şekilleri de bulunuyor.

    13Sumak çayı

    Sumak çayı

    Kaynattığınız bir bardak suyu içerisine 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet taze dal tarçın ve damak zevkinize göre 2-3 adet karanfil koyup 5 dakika demlenmeye bırakın. Bu tarifi yemeklerle birlikte veya öğün aralarında tüketebilirsiniz. Günde 2 bardağı geçmemek koşuluyla hem bağışıklık sisteminizi güçlendirecek hem de ödem şikayetlerinizi giderecektir.

    14Sumak ekşisi suyu

    Sumak ekşisi suyu

    Tane olarak alacağınız sumağı önceden kaynattığınız suda 15 dakika bekletin. Ardından süzgeç yardımıyla taneleri sudan ayırın. Ortaya çıkan sumak ekşisi suyunu yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

    15Tip 2 diyabet, enfeksiyon, kas ağrısı için şifa Kan şekerini dengeliyor, diüretik özelliği ile...

    Yemeklere katmadan sıvı halde tüketmek isterseniz içerisine bir kaşık bal ekleyip içebilir ya da hava almayan bir kapta daha sonra tüketmek için saklayabilirsiniz.

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