TikTok fenomenine şoke eden mesaj! "Sanık ayak fetişisti bir tacizcidir"

TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAĞIM

Mağdur TikTok fenomeni Büşra Yılmaz, konu ile ilgili SABAH'a konuştu. Yılmaz, "1.5 milyon takipçim var. Beni rahatsız eden ve cinsel içerik taşıyan mesajlarla ilgili olarak avukatım Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Bu olayda da şahıs birden fazla kez sürekli olarak 'ayak', 'ayak köleliği', 'ayaklarının fotoğrafını atar mısın' şeklinde bana mesajlar attı. Sürekli olarak rahatsız etti. Kadına yönelik şiddet sadece vücutsal olarak değil, sosyal medya üzerinden de devam ediyor. Bu kişiler ceza almadıkça kadına yapılan her türlü taciz artıyor. Bu kişiler cezalandırıldığında da bu tacizcilerden gelen tazminatları kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışan dernek ve vakıflara bağışlıyorum. Umarım bu tarz şahıslar cezalandırılır" dedi.