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Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var!

Şırnak'ta 20 gün ömrü olup, koparana 244 bin 315 lira cezası olan "ters lale" açtı.

• 30 Mart 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 11:00 • Son Güncelleme:
1Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var

Beytüşşebap ilçesindeki dağlarda yetişen ve yılın 20 günü hayatta kalan ters lale çiçeği baharın gelişiyle beraber açtı.

2Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var

Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır'da yetişen ve yılın sadece 20 günü hayatta kalan ters lale koruma altında.

3Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeğini koparanlara ya da zarar verenlere 244 bin 315 lira cezai işlem uygulanıyor.

4Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var

Faruk Temel, çiçekleri koruduklarını kimsenin zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

5Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var

Temel, "Bu çiçekler bölgemize has. Ters lale çiçeği nesli tükenme tehlikesi altında biz buna zarar gelmesini istemiyoruz. İdari cezalarda var. Lütfen halkımız sahip çıksın" dedi.

6Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var
7Ters laleler açtı: Koparana servet değerinde ceza var