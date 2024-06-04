Termometreler çıldırdı! Adana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
• 04 Haziran 2024 - 15:24 • Son Güncelleme:
• 04 Haziran 2024 - 15:24 • Son Güncelleme: