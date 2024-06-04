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Gündem Termometreler çıldırdı! Adana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı
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Termometreler çıldırdı! Adana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

• 04 Haziran 2024 - 15:24 • Son Güncelleme:
• 04 Haziran 2024 - 15:24 • Son Güncelleme:
1 Termometreler çıldırdı Adanada sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 Termometreler çıldırdı Adanada sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

İstanbul'da son günlerde sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkmasıyla bunalan vatandaşlar soluğu Sarayburnu Sahili'nde aldı.

3 ADANA’DA TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ

ADANA’DA TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ

Adana'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Adana'da bugün termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Sokak hayvanları da gölgelik alanlarda uyurken, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

4 TERMOMETRELER ÇILDIRDI İSTANBULLU SERİNLEMEK İÇİN DENİZE KOŞTU

TERMOMETRELER ÇILDIRDI! İSTANBULLU SERİNLEMEK İÇİN DENİZE KOŞTU

İstanbul Boğazı'nda denize girmek isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri olan Sarayburnu'nda kimi vatandaş boğazın serin sularına atladı kimi ise kayalıklara uzanarak güneşlendi. Kimi kayalıklara uzanıp güneşlenirken, kimi de boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

5 DENİZLİDE ASFALT ERİDİ

DENİZLİ'DE ASFALT ERİDİ

Denizli'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

6 Termometreler çıldırdı Adanada sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

7 HAVA SICAKLIĞINDA ARTMAYA DEVAM EDECEK

HAVA SICAKLIĞINDA ARTMAYA DEVAM EDECEK

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu ise şöyle;

8 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

9 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 40°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

10 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık

11 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

12 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C Parçalı bulutlu

13 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 34°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C Az bulutlu ve açık

14 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

16 Termometreler çıldırdı Adanada sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı