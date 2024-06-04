Termometreler çıldırdı! Adana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü: Sıcaktan bunalanlar kendini denize attı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 36°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu