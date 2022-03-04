Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayTerim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...
HaberlerGalatasaray Haberleri Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...
• 04 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...

Yaz ayı transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu iyi bir bonservis bedeliyle satmayı düşünen Galatasaray yönetimi yıldız futbolcunun yerini doldurdu bile. Domenec Torrent'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas'ın Fatih Terim'in kiralık olarak gönderdiği oyuncuyu takıma geri çağıracağı belirtildi.

• 04 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...
ABONE OL

Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes alan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ve Lyon'un istediği genç yıldızın alternatifini belirledi. Bu arada teknik direktör Domenec Torrent'in ise Galatasaray taraftarının eleştirdiği ismin performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Gedson Fernandes'e tercih edilen Erick Pulgar, Domenec Torrent'in gözüne giremedi.

3Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Hocası, Şilili 6 numarayı yeterli bulması halinde Taylan'ın yerine ilk 11'e koyacak.

4Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Çaykur Rizespor maçına sonradan girip galibiyet gollerinin asistini yapan Feghouli ise Cicaldau ile forma rekabetinde...

5Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Orta sahada sadece bir ismin yeri garanti; o da Berkan Kutlu. Taraftarlar eleştirse de Torrent'in Berkan'dan çok memnun olduğu ortaya çıktı.

6Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Oyun planını 24 yaşındaki oyuncuya göre hazırlayan İspanyol teknik adam, rakiplere ön alanda baskıyı Berkan'la başlatıyor.

7Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

4-3-3 sistemini ve üçlü orta sahayı benimseyen Torrent, bu bölgede Taylan-Pulgar ve Cicaldau-Feghouli değişiklikleri yapabilir ancak Berkan'ın takım içinde alternatifini bulamadı.

8Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı.

9Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Terim'in halefi Torrent de Berkan'da ısrarcı ve Tolga gibi çok koşan gurbetçi oyuncudan hücumda takımına skor katkısı sağlamasını bekliyor.

10Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Galatasaray'da kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi.

11Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

İngiltere'den Brentford ve Fransa'dan Lyon'un ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 15 milyon Euro olarak belirlendi.

12Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Yönetim, yıldız oyuncunun takım içindeki alternatifini de buldu; Yunus Akgün...

13Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 8 gol, 8 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, lig bitince geri dönecek ve satılması halinde Kerem'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

14Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent'in de Yunus hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

15Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

Adana Demirspor bonservisini almak istese de sarı-kırmızılı kulüp kiralık sözleşmeye opsiyon koydurmadı.

16
17Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı Keremin yerine geliyor...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'

Torrent'ten Burak Elmas'a şok eden transfer raporu! 'Fatih Terim bu 5 oyuncuyu nasıl almış?'

Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...

Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...

'Şu anda Galatasaray'da çalışan Domenec Torrent...'

'Şu anda Galatasaray'da çalışan Domenec Torrent...'

Derbi öncesi Fenerbahçe'de deprem sancısı! 'Yıldız futbolcu özür mektubu bırakarak ilk uçakla...'

Derbi öncesi Fenerbahçe'de deprem sancısı! 'Yıldız futbolcu özür mektubu bırakarak ilk uçakla...'