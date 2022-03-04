• 04 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...
Yaz ayı transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu iyi bir bonservis bedeliyle satmayı düşünen Galatasaray yönetimi yıldız futbolcunun yerini doldurdu bile. Domenec Torrent'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas'ın Fatih Terim'in kiralık olarak gönderdiği oyuncuyu takıma geri çağıracağı belirtildi.
• 04 Mart 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes alan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ve Lyon'un istediği genç yıldızın alternatifini belirledi. Bu arada teknik direktör Domenec Torrent'in ise Galatasaray taraftarının eleştirdiği ismin performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Fatih Terim'in selefi Tudor, o dönem Tolga Ciğerci'den maksimum verimi almıştı.
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Galatasaray'da kötü geçen sezonda 9 gol, 7 asistle Galatasaray'ın en iyisi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da çok sayıda takımın listesine girdi.
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