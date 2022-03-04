Terim yüzüne bakmadı Torrent hayran kaldı! Kerem'in yerine geliyor...

Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşarak nefes alan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Brentford ve Lyon'un istediği genç yıldızın alternatifini belirledi. Bu arada teknik direktör Domenec Torrent'in ise Galatasaray taraftarının eleştirdiği ismin performansından çok memnun olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...