Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
Fatih Terim'in 6 ay oynatıp 12 milyon euro karşılığında Avrupa'ya gönderdiği milli futbolcu Trabzonspor'a teklif edildi. Bu transfer gelişmesi için Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı'yı aradığı, tecrübeli teknik adamın ise 'hiç beklemeden alalım' dediği öğrenildi.
Ozan Kabak Süper Lig'e geri dönüyor... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan Kabak'ı Trabzonspor'a önerdi.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.
Yunan futbolcunun menajeri Eros Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak." dedi.