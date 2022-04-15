Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

Yunan futbolcunun menajeri Eros Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak." dedi.