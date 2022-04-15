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TrabzonsporTerim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
HaberlerTrabzonspor Haberleri Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'
• 15 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:

Terim 6 ay oynattı sonra Avrupa'ya yolladı! Abdullah Avcı'ya bomba teklif 'Size verelim'

Fatih Terim'in 6 ay oynatıp 12 milyon euro karşılığında Avrupa'ya gönderdiği milli futbolcu Trabzonspor'a teklif edildi. Bu transfer gelişmesi için Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı'yı aradığı, tecrübeli teknik adamın ise 'hiç beklemeden alalım' dediği öğrenildi.

• 15 Nisan 2022 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim
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Ozan Kabak Süper Lig'e geri dönüyor... Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan Kabak'ı Trabzonspor'a önerdi.

2Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.

3Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

Bild gazetesi, Schalke'nin 2024'e kadar sözleşmesi olan genç savunmacıyı 8-9 milyon euro'ya satmak istediğini okuyucularına duyurdu ancak Fırtına kiralamayı planlıyor. Yönetim kısa sürede bu işi çözmeyi hedefliyor.

4Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

2019'da G.Saray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık geçiren mili oyuncu, bu dönem ise Norwich'te 13 maçta oynadı.

5Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

Norwich'in, Kabak'ın 20 maça çıkması halinde 13 milyon euro'luk satın alma maddesine sahip olduğu ancak oyuncunun sakatlığından dolayı bu sayıya ulaşamadığı açıklandı.

6Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

Türkiye-İtalya hazırlık maçında adalesinden sakatlanan Ozan Kabak, "Bir süre sahalarda olamayacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler" demişti.

7FLAŞ BAKASETAS AÇIKLAMASI

FLAŞ BAKASETAS AÇIKLAMASI

Süper Lig'de liderliğini Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Sporting Lizbon'a Transfer olduğu yönündeki haberlere ilişkin menajerinden açıklama geldi.

8Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

Yunan futbolcunun menajeri Eros Dimitriadis, "Tek gerçek şu ki hiçbir kulüple anlaşmaya varmadık. Bakasetas, Trabzonspor'un oyuncusu. İlerleyen zamanda bir kulüp, onu isterse öncelikle Trabzonspor'la anlaşması gerekir. Bakasetas, şu anda transferi hiç düşünmüyor. Odaklandığı ve istediği tek şey, takımdaki herkesin en büyük hedefi olan şampiyonluğu kazanmak." dedi.

9Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

İlk olarak yaptığı 10 milyon euroluk teklif reddedilen Sporting'in 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi göze aldı. Portekiz devinin sezon sonunda bu bedeli Trabzonspor'un hesabına yatırıp Yunan oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

10Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas Trabzonspor'dan senede 1.25 milyon euro kazanıyor. Sporting'in ise yıldız oyuncuya yılda 2,5 milyon euro ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

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12Terim 6 ay oynattı sonra Avrupaya yolladı Abdullah Avcıya bomba teklif Size verelim

 

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