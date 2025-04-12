Tencerenin dibini gördüren lezzet! Karadeniz'in eşsiz yemeğini artık tüm dünya tanıyor

"Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz"

Rize dışından gelen vatandaşların merakla karalahana sarmasını denediğini ve sonrasında çok sevdiğini dile getiren Oflu "Kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince topluma güncel bir şekilde uyarlayıp yöresel lezzetlerimizi bıkmadan, usanmadan ayakta tutmaya çalışıyor ve herkese tanıtıyoruz. Gelen misafirlerimiz çok beğenerek bu lezzeti tüketiyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz özellikle bölgeye has yöresel bir yemek olduğu için merakla bu lezzeti deniyor. Karalahanayı büyüklerimiz ve orta yaş insanlarımız severek tüketiyor ama gençlerimiz hazır yemekleri daha fazla tercih ediyor. Hazır yemekler çok revaçta olduğu için bizim geleneksel lezzetlerimizi pek tercih etmiyor" ifadelerini kullandı.