Tencerenin dibini gördüren lezzet! Karadeniz'in eşsiz yemeğini artık tüm dünya tanıyor

"Satır eti kullanarak yapardı büyüklerimiz"
Zamana ayak uydurabilmek adına geçmiş dönemlerde yapılan etli sarmalara nazaran iç hamurunda biraz güncellemeler yapıldığını ancak bu güncellemeler yapılırken tadının değişmemesine de dikkat edildiğini ifade eden Necibe Oflu "Karalahanadan çeşitli yemekler yapılıyor bunlar çorba, haşlama, sarma ve karalahana vurmasıdır. Karalahana sarması eskiden sobaların üzerinde pişerdi. Artık ocaklarda bakır tencerelerde kolaylıkla pişirebiliyoruz. Kaburga kemiğinin üzerine dizerdik sarmaları, lezzet katardık. Fakat şimdilerde kaburga her damak tadına uygun olmadığı için kullanmıyoruz. Satır eti kullanarak yapardı büyüklerimiz, şimdi ise günümüze uyarlayıp yeni nesle hitap etmesi için kıyma kullanıyoruz. Zamana ayak uydurmak adına özünü değiştirmeden içinde bazı değişiklikler yaparak bu lezzeti tüm dünyaya tanıtıyoruz" dedi.