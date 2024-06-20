Temizlik görevlisi para dolu çantayı polise teslim etti!

"İHTİYACIM DA VARDI AMA ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM HİÇ OLMADI"

Çantayı eksiksiz bir şekilde polislere teslim ettiğini ve polislerin sahibini bularak karakola çağırdığını söyleyen Gün, "Çantanın sahibi karakola geldi, çok sevindi ve teşekkür etti. ‘800 bin lira değerinde ödemem gereken bir çek vardı’ dedi. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Haram yemek bize terstir. Ailemizden bunları gördük. İhtiyacım da vardı ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bu tür şeyler herkesin başına gelebilir. Çantayı bulduğumda en kısa zamanda sahibine ulaştırmak istedim. Kredi kartları da vardı. Bana 100 dolar verdi, 15-20 dakika sonra beni tekrar aradı ve teşekkür etti. Ama Allah için benim hiçbir beklendim yoktu" diye konuştu.