Temizlik görevlisi para dolu çantayı polise teslim etti!
Bakırköy'de, temizlik görevlisi Mehmet Şerif Gün, temizlik yaptığı sokakta bulunan bir binanın bahçe duvarında, içinde yaklaşık 100 bin lira değerinde döviz ve 4 milyon 713 bin değerinde 16 adet çek bulunan bir çanta buldu. Sahibini bulamayınca, çantayı Şenlikköy Polis Merkezi'ne götürerek polise teslim etti. Polis çantayı, sahibi M.C.'ye teslim etti. M.C., Mehmet Şerif Gün'e teşekkür ederek hediye olarak 100 dolar verdi. Gün’ün çantayı bulduğu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Altan ÇİMEN - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Haziran 2024 - 12:44 • Son Güncelleme:
Altan ÇİMEN - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)
• 20 Haziran 2024 - 12:44 • Son Güncelleme: