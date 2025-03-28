Tekirdağ'da ayçiçeği tohumları toprakla buluşmaya başladı

Aksoy, proje kapsamında üreticilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttıklarını belirterek, çiftçilerle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin yerli ayçiçeği tohumlarını yurt dışına da ihraç ettiğini ifade eden Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden sonra tohumculuk sektörü, tohumculuk yasasının çıkmasından sonra hızlı şekilde gelişti. Devletimizin büyük destekleri hem de AR-GE çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Ukrayna ve Rusya'ya ayçiçeği tohumu noktasında çok hızlı satış yapan ülke durumundayız. Türkiye yüzde 97 yerli tohumunu üreten nadir dünya ülkelerinden bir tanesi." diye konuştu.