Tekirdağ'da ayçiçeği tohumları toprakla buluşmaya başladı





Tekirdağlı çiftçiler, tarlalarında ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Köseilyas Mahallesi'nde gazetecilere, Türkiye'nin sahip olduğu ekolojisi, iklimi ve toprak yapısı bakımından yağlı tohum üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.



Türkiye'de en çok yağlık ayçiçeği üreten iller arasında Tekirdağ'ın ilk sırada olduğunu aktaran Aksoy, "1 milyon 700 bin dekar alanda bu sene ekim yapacağız. İnşallah bereketli ve güzel yağışlar gelirse 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Ortalama zaten 350-400 bin ilimizin rekoltesi. Bu sene ayrıca kanola ekimimiz de var. 165 bin dekar alanda yağlık kanola ekimimiz var." dedi.