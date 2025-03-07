Tekirdağ'da anne ve kızı bir mirası kadınlara öğretiyor!

Annesinden öğrendiği dokumacılıkta 2006'da eğitimci olduğunu hatırlatan Çınar, şunları kaydetti:"Usta öğretici olduktan 5 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı oldum. 2006'dan bu yana kurslarda eğitim vermeye devam ediyorum. Bu işi annemin teknik bilgisi ve donanımıyla birleştirerek daha yeni ürünler üretmeye başladık. Karacakılavuz dokuması Balkanlardan gelen dimi dokuma ve cicim dokuma tekniğinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Coğrafi işaretli ürünü üreten kurslarda eğitim vermekteyiz. Tabii ki ürünlerin coğrafi işaret alması çok önemli bir etki yarattığı gibi Karacakılavuz dokumasının da coğrafi işareti almış olması işimize daha da çok önem verilmesine ve ürünlerin daha çok talep görmesini sağladı."