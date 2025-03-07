Tekirdağ'da anne ve kızı bir mirası kadınlara öğretiyor!

Karacakılavuz dokumasının kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çınar, "Bu dokumayı annemden, anneannemden, büyükannemden öğrendim. 22 yıldır usta öğreticilik yapıyorum, kızım da öğrendi. O da usta öğretici oldu. Onunla ve arkadaşlarımızla beraber bu işi yapıyoruz." dedi.Çınar, Karacakılavuz dokumasının gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu dile getirdi.Kentin kültürel simgesi dokumanın 2019'da coğrafi işaret tescili aldığını belirten Çınar, "Coğrafi işaret alındıktan sonra bu ürünlere talep daha fazla oldu. Daha güzel yerlere ulaştık. Bu dokumayı kurslarda gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.Yasemin Çınar da Karacakılavuz dokumasıyla doğduğu evde tanıştığını söyledi.