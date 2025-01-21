Tedbirin alınmadığı bölgede heyelan; bu kez istinat duvarı ile ağaçlar kaydı
Zonguldak'ta 3 ay önce meydana gelen heyelanın olduğu yola yakın oturanlar, bölgede toprak kaymasının hala devam ettiğini ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Bölgedeki istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da kayarak devrildiği belirtilirken, belediye yetkilileri bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmanın başlayacağını ifade etti.
• 21 Ocak 2025 - 12:32 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 12:32 • Son Güncelleme: