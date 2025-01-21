Tedbirin alınmadığı bölgede heyelan; bu kez istinat duvarı ile ağaçlar kaydı

'KORKUDAN GECE UYUYAMIYORUM'

Sokakta oturan Nazikar Çelik (75), "Gelip bakıyorlar gidip bakıyorlar; bir şey demiyorlar. Korkudan gece uyuyamıyorum. Böyle çıt olsa, burası gidiyor, kayıyor sanıyorum. Yağan yağmur üzerime yağıyor sanki ağlayıp, üzülüyorum. Gidecek bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Allah'tan bir yardım eden olsun bize, şurası yapılsın. Bir şey olsa korkuyoruz, rüzgar esse korkuyoruz. Mesela araba çıkmıyor, cenazemiz olduğunda cenazeyi uzaktan dolaştırdılar. Çok çilemiz var. Bize Allah için yardım etsinler. Korkudan gece uyuyamıyorum. 10-15 gün önce geldiler, 'Yapacağız' dediler. Dediler, dediler de bir haber yok. Yardım bekliyoruz. İnşallah gelirler de yüzümüzü güldürürler. Ulaşım sağlayamıyoruz, hasta olsan bir yere gidemiyorsun, araba çağıramıyorsun. Yükümüz gelse getiremiyoruz. Bu halde kaldık. 1 ay önce duvarlar da yukarıdaydı ta nereye indi. Burada ağaçlar vardı, ağaçlar kayboldu. Sürekli aşağıya kayıyor" dedi.