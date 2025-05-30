Tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi, ek seferleri kaçırmayın
Kurban Bayramı ve yaz tatilini birleştirip memleketine gitmek isteyen vatandaşlar biletleri tüketti. Birçok firmada biletler yüzde 100 tükenirken yeni ek seferlere alan açmak için çalışmalar başlatıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayramın gelişinin iç hareketliliği ciddi oranda artıracağını belirterek, "Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz." dedi.
AA
• 30 Mayıs 2025 - 10:53 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Mayıs 2025 - 10:53 • Son Güncelleme: