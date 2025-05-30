Tatile gidecekler dikkat! Biletler tükendi, ek seferleri kaçırmayın

"Bunu her sektör olduğu gibi bizler de bekliyoruz. Taleplere göre ek seferlerimizi düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız. Bu talepleri karşılamak adına da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız turizmde çalışan taşıtları geçici olarak ilave sefer düzenlemek üzere şehirler arasında kullanılmasına müsaade eden genelge yayımladı. Bu genelge hem vatandaşlarımız hem de bizler adına çok iyi oldu."