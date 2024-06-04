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Gündem Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın! Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu
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Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın! Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu

Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu. Evden çıkarken bu hatayı yapmayın. Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte evlerin hırsızlık riskine karşı korunması önem kazanıyor. Evde uzun süre olmadığınızda alınacak basit önlemlerle bu riskler minimize etmek mümkün. Çilingir Emir Şatak konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşı uyardı.

VATAN ÖZEL
• 04 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 04 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
1 Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu

Tatil sezonu geldiğinde, evlerin boş kalması hırsızlık riskini artırırken, ev sahipleri için güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor.

2 Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu

Fakat evde uzun süre olmadığınızda alınacak basit önlemlerle bu riskler minimize edilebilir. Çilingir Emir Şatak hırsızların gözde yöntemi ile ilgili merak edilenleri gazetevatan.com için anlattı.

3 Tatile çıkarken hırsızlık vakaları ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli

Tatile çıkarken hırsızlık vakaları ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli?

Evde uzun süre olmadığınız zaman pencereye yakın bir ışığı açık bırakın örneğin mutfak veya salon bu şekilde dışarda bakıldığında evde birisinin olduğu izlenimini verecektir

4 Tatile çıkarken evin güvenliği nasıl sağlanır

Tatile çıkarken evin güvenliği nasıl sağlanır?

Kapınızı alt üst komple kilitleyin pencerelerin kapalı olduğundan ve perdelerin çekili olduğundan emin olun ekstra olarak alarm sistemi takılabilir veya kablosuz WiFi üzerinden çalışan kameralar mevcut onlarla anlık olarak takip yapılabilir.

5 Özel önlemler almak gerekir mi

Özel önlemler almak gerekir mi?

Pencerelere emniyet kilidi takılmasını tavsiye ediyorum ve balkon kapısına bu emniyet kilitlerinin alarmlı modelleri de mevcut her evde takılı olması gereken emniyet kilitlerinden bir tanesidir.

6 Tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yapmak

Tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yapmak?

Tabi ki paylaşım yapılabilir ama takipçilerinizde art niyetli insanlar varsa bilgi sızdırmış olursunuz Buda güvenlik zafiyeti oluşturur.

7 Tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yapmak hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına mı geliyor

Tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yapmak hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına mı geliyor?

Evden çıkarken kapınızın üzerinde bir broşür veya magnet var mı diye kesinlikle bakın çünkü uzun süre kapıda kalırsa evde kimse olmadığı için alınmadı izlenimi oluşturur.