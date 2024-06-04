Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın! Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu

Tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yapmak hırsızlara davetiye çıkarmak anlamına mı geliyor?

Evden çıkarken kapınızın üzerinde bir broşür veya magnet var mı diye kesinlikle bakın çünkü uzun süre kapıda kalırsa evde kimse olmadığı için alınmadı izlenimi oluşturur.