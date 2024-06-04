Tatile çıkmadan önce sakın bunları yapmayın! Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu
Hırsızların bilinmeyen yöntemi deşifre oldu. Evden çıkarken bu hatayı yapmayın. Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte evlerin hırsızlık riskine karşı korunması önem kazanıyor. Evde uzun süre olmadığınızda alınacak basit önlemlerle bu riskler minimize etmek mümkün. Çilingir Emir Şatak konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak vatandaşı uyardı.
VATAN ÖZEL
• 04 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 04 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme: