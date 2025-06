Tatilciler resmen akın etti! Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması. Her zaman söylediğimiz gibi tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz.”Haberle ilgili daha fazlası:#Bayram Tatili#Trafik#BODRUMİşletmenizi ve Verilerinizi Korumak İçin [Hemen İncele]Kaspersky for Small OfficeBT Beceriniz Yok mu? Sorun Değil! Güvende KalınKaspersky for Small Office330.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla Anında Yatırım Fırsatı: %25 Peşinat, 20 Taksitle.Sinpaş Paylı GayrimenkulYeni Citroën C4 XCitroën330.000 TL'den Başlayan Fiyatlar ve %25 Peşinatla Anında Gayrimenkul Yatırım Şansı!Sinpaş Paylı GayrimenkulGül Onat sevenlerinden dua istediby TaboolaBAKMADAN GEÇME!3 bin yıllık tarihe dinamit3 bin yıllık tarihe dinamit#AfyonkarahisarGökçeada açıklarındaki 4,6’lık sarsıntı korkuttu! Büyük bir depremin habercisi mi? Ciddiye almak gerekiyor, geçmişte üç büyük sarsıntı yaşandıGökçeada açıklarındaki 4,6’lık sarsıntı korkuttu! Büyük bir depremin habercisi mi? 'Ciddiye almak gerekiyor, geçmişte üç büyük sarsıntı yaşandı'#DepremEv sahipleriyle kiracılar arasında yeni kriz: ‘Oturduğum daire kentsel dönüşüme giriyor, çıkın!’ Bu talep haklı gerekçe sayılır mı?Ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni kriz: ‘Oturduğum daire kentsel dönüşüme giriyor, çıkın!’ Bu talep haklı gerekçe sayılır mı?#Ev Sahibi Kiracı DavalarıHer gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydalarıHer gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydaları#Elma Sirkesi FaydalarıEn etkili çözüm aynı zamanda en rahatsız edici olanı | Hareket hastalığı nedir? Neden bazı kişiler bu rahatsızlığı yaşamıyor?En etkili çözüm aynı zamanda en rahatsız edici olanı | Hareket hastalığı nedir? Neden bazı kişiler bu rahatsızlığı yaşamıyor?#Sağlık