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Tatilciler resmen akın etti! Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

Bayramı memleketlerinde ya da tatil merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle İstanbul çıkışında ve otoyollarda uzun kuyruklara neden oldu. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

• 06 Haziran 2025 - 07:49 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 07:49 • Son Güncelleme:
1Tatilciler resmen akın etti Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

Dün sabah İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, saat 13.45 itibarıyla trafik yüzde 62 olarak ölçüldü. Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde de yoğunluk oluşturdu.

2‘KİLİT KAVŞAK’TA KUYRUK

‘KİLİT KAVŞAK’TA KUYRUK

Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı karayollarının kesişim noktasındaki ‘Kilit Kavşak’ olarak bilinen Kırıkkale geçişlerinde de bayram yoğunluğu yaşandı. Dün sabah saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde giderek arttı. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

3TATİL BELDELERİ DOLDU

TATİL BELDELERİ DOLDU

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Dün saat 13.00’ten sonra 24 saatte ilçeye 50 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu. Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan, hava sıcaklığı ise 31 dereceye kadar ulaştı.

4POLİS, JANDARMA DENETİMLERİ ARTTIRDI

POLİS, JANDARMA DENETİMLERİ ARTTIRDI

Tedbirler kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Torba Uygulama Noktası'nda kente giren araçlara trafik ve asayiş yönünden incelemeler yapıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli Torba Uygulama Noktası'nda yapılan denetimleri yerinde takip etti. Kaymakam Çit ilçeye giriş yapan vatandaşların bayramını kutladı.

5Tatilciler resmen akın etti Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

Denetimlerle ilgili bilgi veren Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bayram süresi boyunca hava durumumuz çok iyi olacak. Deniz suyu sıcaklığımızın 22-24 derecelerde olmasını bekliyoruz. Her bütçeye uygun yeme-içme konaklama mekanları var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 699 personel 139 araçla Bodrum'da tedbirlerimizi aldık" dedi.

6SÜRÜCÜLERE ÇAY VE ÇİÇEK

SÜRÜCÜLERE ÇAY VE ÇİÇEK

Antalya’da jandarma ekipleri, kentin girişinde sürücülere emniyet kemeri, alkol ve hız limiti kontrolleri yaptı. Jandarma personelinin çiçek verdiği sürücülerden yorgun olduğu tespit edilenler, trafik noktasında dinlenmeye alındı. Bu sürücülere de çay ikram edildi.

7BAKAN YUMAKLI ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİP DENETİME ÇIKTI

BAKAN YUMAKLI ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇİP DENETİME ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da gıda denetim aracının şoför koltuğuna geçip bayram öncesi yapılan denetimlere eşlik etti. Ardından bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya alınan Gıda Denetimlerinde Karekod Uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Yumaklı, şunları söyledi:

8Tatilciler resmen akın etti Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

“28 Temmuz’a kadar süre vererek işletmelerin QR kodlarını gelen müşterilerin görebileceği şekilde asmalarını istedik. Burayı daha önce Ramazan Bayramı öncesinde denetlemiştik. Bugün tekrar geldik. Çünkü bayram öncesinde ve esnasında çok tüketilen şekerlemelerin kullanıldığını biliyoruz. Üretim tesisine baktık.

9Tatilciler resmen akın etti Bodrum’a 24 saatte 50 bin araç girdi

Ürünlerin paketlenmesinden sunumuna, etiketinden son kullanım tarihe kadar denetledik. Ben de mesai arkadaşlarıma iştirak ettim. Biz denetimleri firmaların önlem alması için yapıyoruz. Asıl önemli olan tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması. Her zaman söylediğimiz gibi tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmak en doğal hakkıdır. Biz de bakanlık olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte bu hakkı sonuna kadar tavizsiz, toleransız korumaya devam edeceğiz.”Haberle ilgili daha fazlası:#Bayram Tatili#Trafik#BODRUMİşletmenizi ve Verilerinizi Korumak İçin [Hemen İncele]Kaspersky for Small OfficeBT Beceriniz Yok mu? Sorun Değil! Güvende KalınKaspersky for Small Office330.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla Anında Yatırım Fırsatı: %25 Peşinat, 20 Taksitle.Sinpaş Paylı GayrimenkulYeni Citroën C4 XCitroën330.000 TL'den Başlayan Fiyatlar ve %25 Peşinatla Anında Gayrimenkul Yatırım Şansı!Sinpaş Paylı GayrimenkulGül Onat sevenlerinden dua istediby TaboolaBAKMADAN GEÇME!3 bin yıllık tarihe dinamit3 bin yıllık tarihe dinamit#AfyonkarahisarGökçeada açıklarındaki 4,6’lık sarsıntı korkuttu! Büyük bir depremin habercisi mi? Ciddiye almak gerekiyor, geçmişte üç büyük sarsıntı yaşandıGökçeada açıklarındaki 4,6’lık sarsıntı korkuttu! Büyük bir depremin habercisi mi? 'Ciddiye almak gerekiyor, geçmişte üç büyük sarsıntı yaşandı'#DepremEv sahipleriyle kiracılar arasında yeni kriz: ‘Oturduğum daire kentsel dönüşüme giriyor, çıkın!’ Bu talep haklı gerekçe sayılır mı?Ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni kriz: ‘Oturduğum daire kentsel dönüşüme giriyor, çıkın!’ Bu talep haklı gerekçe sayılır mı?#Ev Sahibi Kiracı DavalarıHer gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydalarıHer gün 2 kaşık içmek bakın nelere iyi geliyor... İşte elma sirkesi ve çoğu kişinin bilmediği faydaları#Elma Sirkesi FaydalarıEn etkili çözüm aynı zamanda en rahatsız edici olanı | Hareket hastalığı nedir? Neden bazı kişiler bu rahatsızlığı yaşamıyor?En etkili çözüm aynı zamanda en rahatsız edici olanı | Hareket hastalığı nedir? Neden bazı kişiler bu rahatsızlığı yaşamıyor?#Sağlık