Tarsus’ta çiftçileri sevindiren çalışma! Ulubatlı Hasan Bulvarı yenilendi
Tarsus’ta çiftçilerin yoğun olarak kullandığı Ulubatlı Hasan Bulvarı, 5,5 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışma ile ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde mahalle grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus’a bağlı batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan Ulubatlı Hasan Bulvarında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Barbaros Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi’nin kesişme noktasından başlayarak Aliefendioğlu, Yeniçay, Aliağa ve Hasanağa mahallelerine kadar uzanan bulvarın 5,5 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla kaplandı. Özellikle Tarsus kent merkezinde demiryolu hatlarının yer altına alınması çalışmaları sırasında hafriyat kamyonlarının yoğun şekilde kullandığı yolun zemini ciddi şekilde zarar görmüştü.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak bozuk zeminin sökümünü gerçekleştirip zemin iyileştirmesi yaptı. Ardından plentmix temel uygulamasıyla güçlendirilen yol sıcak asfaltla kaplandı. Yol, sarı çizgiler ve trafik levhalarının yerleştirilmesiyle güvenli hale getirildi.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında harita mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, yolun hafriyat kamyonları nedeniyle ciddi şekilde deformasyona uğradığını belirterek, "Tarsus’un batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan ana arter niteliğindeki Ulubatlı Hasan Bulvarında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışması yaptık. Sulama kanalındaki deformasyon ve hızlı tren çalışmaları kapsamında çalışan hafriyat kamyonları nedeniyle yol oldukça zarar görmüştü. Zemini plentmix temel ile güçlendirdik, ardından sıcak asfalt kaplama yaptık. Çizgilerini de çekerek yaklaşık 5,5 kilometrelik hattı ortalama 6,5 metre genişliğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.Tarsus Aliefendioğlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Işık ise yapılan çalışmanın özellikle çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu yol 8 mahallenin kullandığı bir grup yolu. Çiftçilerimizin hale gidip gelmesi artık çok daha kolay. Büyük bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı.