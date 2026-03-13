Tarsus’ta çiftçileri sevindiren çalışma! Ulubatlı Hasan Bulvarı yenilendi

2

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında harita mühendisi olarak görev yapan Fethi Eroğlu, yolun hafriyat kamyonları nedeniyle ciddi şekilde deformasyona uğradığını belirterek, "Tarsus’un batı ova mahallelerine ulaşımı sağlayan ana arter niteliğindeki Ulubatlı Hasan Bulvarında zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışması yaptık. Sulama kanalındaki deformasyon ve hızlı tren çalışmaları kapsamında çalışan hafriyat kamyonları nedeniyle yol oldukça zarar görmüştü. Zemini plentmix temel ile güçlendirdik, ardından sıcak asfalt kaplama yaptık. Çizgilerini de çekerek yaklaşık 5,5 kilometrelik hattı ortalama 6,5 metre genişliğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.Tarsus Aliefendioğlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Işık ise yapılan çalışmanın özellikle çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu yol 8 mahallenin kullandığı bir grup yolu. Çiftçilerimizin hale gidip gelmesi artık çok daha kolay. Büyük bir hizmet oldu" ifadelerini kullandı.