Tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif objelere dönüştürüyor
Bursa'da, Ziraat Mühendisi Ahmet Salih Peker (45), iş stresinden uzaklaşmak için 7 yıldır su kabaklarını işleyerek abajur, avize, gramofon ve çeşitli hediyelik objeler üretiyor. Kendilerine ait 1 dönüm araziye süs eşyası yetiştirmek için su kabağı eken Ahmet Salih Peker, “Bu iş benim için tutku oldu. İlgi duyanlara eğitim de veriyorum. Bu zamana kadar 100'den fazla avize, abajur yaptım” dedi.
Barış YILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 12:59 • Son Güncelleme:
Barış YILMAZ-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 29 Kasım 2024 - 12:59 • Son Güncelleme: