Tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif objelere dönüştürüyor

İŞ STRESİNDEN UZAKLAŞMAK İÇİN SU KABAĞI İŞLİYOR

Danışmanlık ve mühendisliğin dışında, el sanatıyla uğraşmanın kendisini dinlendirdiğini de belirten Peker, şunları söyledi:



“İş hayatının stresi çok fazla. Yoğun iş stresi altında insanlar kafa dinlemek için farklı işler arıyor. Biz de işimizin kıymetini bilip, işimize dört elle sarılıyoruz. Bizim normal bir ofisimiz vardı ama tarihi ve otantik bir mekanda çalışmak daha hoşumuza gidince, ofisimizi kapatıp burayı şirket merkezi yaptık. Enerji projelerimizi ve danışmanlığını yaptığımız tesislerle ilgili çalışmalarımızı da burada yapıyoruz. Burada bir yandan su kabağı işleyip, üzerine ürün yapıp, ders verirken, diğer yandan da mühendislikle ilgili işlerimizi de devam ettiriyoruz.”