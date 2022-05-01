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TrabzonsporTarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü! Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü! Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
• 01 Mayıs 2022 - 01:11 • Son Güncelleme:

Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü! Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yıllar sonra gelen tarihi şampiyonluğun ardından Bordo-mavili taraftarlar, sokaklarda büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

• 01 Mayıs 2022 - 01:11 • Son Güncelleme:
1Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.

2Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.

3Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü.

4Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.

5Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

6Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

7TAKSİM

TAKSİM

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Taksim Meydanı'nı doldurdu.

8Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Maç sırasında meşaleler yakan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte meydan adeta bayram havasına büründü.

9İZMİR

İZMİR

Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasını İzmir'in çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti.

10Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.

11İNGİLTERE / LONDRA

İNGİLTERE / LONDRA

Yurt dışında yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar ise sokaklara çıkarak coşkulu bir şekilde şampiyonluğu kutlarken İngiltere'nin Başkenti Londra'da Bordo-mavili taraftarlar sokaklarda şampiyonluk turu attı.

12Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar'da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.

13ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar Üsküdar'da meşale ve havai fişekler eşliğinde marşlar söyledi.

14Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon çekerek kutladı. Kutlamalara, taraftarların bordo maviye bürüdüğü Üsküdar meydanı havadan drone ile görüntülendi.

15BURSA

BURSA

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası Bursa'daki taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşevler Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle sevinç yaşadı. Kutlamada havai fişek ve meşale gösterileri yapıldı. Meydanda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı. Öte yandan şampiyonluğun ardından araçlarıyla trafiğe çıkanlar konvoy oluşturdu.

16HOLLANDA

HOLLANDA

Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar. Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor-Antalya maçını izledi.

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Erzurum, Ağrı, Van, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

18YALOVA

YALOVA

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

19ANKARA

ANKARA

Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalalerle Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'a toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

20Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı..

21AVUSTURYA

AVUSTURYA

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.

22Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

İşte Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonluk kutlamaları...

23Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
24Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
25Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
26Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
27Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
28Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
29Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
30Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü Türkiye dışına taştı, işte tam o an...

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