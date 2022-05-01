Tarihi şampiyonluk sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü! Türkiye dışına taştı, işte tam o an...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yıllar sonra gelen tarihi şampiyonluğun ardından Bordo-mavili taraftarlar, sokaklarda büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor.
Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
BURSA
Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası Bursa'daki taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşevler Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle sevinç yaşadı. Kutlamada havai fişek ve meşale gösterileri yapıldı. Meydanda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı. Öte yandan şampiyonluğun ardından araçlarıyla trafiğe çıkanlar konvoy oluşturdu.
DOĞU ANADOLU
Erzurum, Ağrı, Van, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Söyledikleri marşlarla caddelerde yürüyen ve araçlarıyla turlayan taraftarlar, meşale yaktı, horon ve kolbastı oynayarak kutladı.
AVUSTURYA
Avusturya’nın başkenti Viyana’da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.
İşte Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonluk kutlamaları...