Taraftarların 'üzümlü kekiydi!' Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Dimitris Pelkas bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarından Mert Hakan Yandaş, yıldız futbolcuyu alnından öptü. Bu sırada tüm tribünler 'Pelkas' tezahüratında bulundu. Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Attila Szalai ve tribünler yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı.