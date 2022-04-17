• 17 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
Taraftarların 'üzümlü kekiydi!' Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı
Dün akşam Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Szalai'ye bırakan Pelkas'ın tribünlerden alkış toplaması dikkat çekti. Taraftarların 'üzümlü kekimiz' yakıştırmaları yaptığı Yunanlı yıldızın "sağ ayağında plantar fasya yırtığının" görülmesi ise kötü senaryoları akıllardan çıkardı.
• 17 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Göztepe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş yıldızlaştı. Sarı-lacivertli takımda ilk yarıda Dimitris Pelkas şoku yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
3
4
6
7
Heyecan dolu mücadelenin 28'inci dakikasında Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası kenara geldi.
9
Dimitris Pelkas bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarından Mert Hakan Yandaş, yıldız futbolcuyu alnından öptü. Bu sırada tüm tribünler 'Pelkas' tezahüratında bulundu. Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Attila Szalai ve tribünler yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı.
10