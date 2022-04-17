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FenerbahçeTaraftarların 'üzümlü kekiydi!' Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Taraftarların 'üzümlü kekiydi!' Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı
• 17 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:

Taraftarların 'üzümlü kekiydi!' Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Dün akşam Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Szalai'ye bırakan Pelkas'ın tribünlerden alkış toplaması dikkat çekti. Taraftarların 'üzümlü kekimiz' yakıştırmaları yaptığı Yunanlı yıldızın "sağ ayağında plantar fasya yırtığının" görülmesi ise kötü senaryoları akıllardan çıkardı.

• 17 Nisan 2022 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Göztepe'yi konuk etti. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş yıldızlaştı. Sarı-lacivertli takımda ilk yarıda Dimitris Pelkas şoku yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Fenerbahçe taraftarları, takımın formda performansı sonrası tribünleri doldurdu. Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin ardından, futbolculara desteğini artıran tribünler, Göztepe maçında da tıklım tıklım oldu.

3Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Fenerbahçe maça oldukça etkili başladı. Kritik müsabakanın 4'üncü dakikasında kazanılan köşe vuruşunda topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Savunmadan ileri çıkan Serdar Aziz, altı pas içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yaparak sarı-lacivertlileri 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla formda performansını devam ettirdi. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın hepsinde Mert Hakan Yandaş asist yapma başarısı gösterdi.

5Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Mert Hakan Yandaş bu sezon toplamda 6'ncı kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Kritik karşılaşmada dakikalar 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Pelkas'ın pasında sağ kanatta Rossi topu ceza sahası içine ortaladı.

6Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Savunmadan seken topu ceza sahası yayı içerisinde plaseyle ağlara gönderen isim Miha Zajc oldu. VAR'ın uyarısının ardından Diego Rossi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

7Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Heyecan dolu mücadelenin 28'inci dakikasında Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası kenara geldi.

8Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Fenerbahçe'de sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası yeniden oyuna dönen Dimitris Pelkas kısa bir süre sonra kendisini yeniden yere bıraktı. Yıldız futbolcu için oyun alanına sedye getirildi. Yunan oyuncu, sedyeye binmek yerine sekerek kenara geldi.

9Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Dimitris Pelkas bu anlarda gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşlarından Mert Hakan Yandaş, yıldız futbolcuyu alnından öptü. Bu sırada tüm tribünler 'Pelkas' tezahüratında bulundu. Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Attila Szalai ve tribünler yıldız futbolcuyu ayakta alkışladı.

10Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

Fenerbahçe Kulübü, Dimitris Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Dimitris Pelkas’ın çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

11Taraftarların üzümlü kekiydi Ağlayarak oyundan çıktı sakatlanan bölgesi yürekleri rahatlattı

 

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