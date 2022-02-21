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FenerbahçeTaraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...
• 21 Şubat 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:

Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Dün akşam Hatayspor'u kendi evinde 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarların sahadaki oyuncuları sık sık protesto etmeleri dikkat çekti. 16 yaşındaki Arda Güler'i ayakta alkışlayan tribünler Serdar Dursun'un kullandığı penaltı atışı öncesi genç yetenek için tezahüratta bulundu.

• 21 Şubat 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleye Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler damga vurdu. Öte yandan Kadıköy'de ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Hatayspor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuştu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz'i Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

3Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Süper Lig devinin genç futbolcusu Arda Güler, Hatayspor müsabakasında bir ilk yaşadı. 16 yaşındaki on numara, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu daha önce sonradan oyuna dahil olmuştu.

4Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Çağtay Kurukalıp, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki genç sol bek kariyerinde ilk kez Fenerbahçe forması giymiş oldu.

5Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla sarı-lacivertlilerin karşısında ilk kez mücadele etti. Benzia, 2018-2019 sezonunda 13 maçta sarı-lacivertli formayı giymişti.

6Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Mücadelenin 7'nci dakikasında Fenerbahçe, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Dursun ile Arda Güler geçti. Arda Güler'in Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın abi" demesi kameralara yansıdı. Serdar Dursun'un şutunda Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.

7Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Müsabakanın 15'inci dakikasında Hatayspor forması giyen Burak Öksüz bir sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Osayi-Samuel'le girdiği ikili mücadele sonrasında kendi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrasında Burak Öksüz oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu sedyeyle kenara alındı.

8Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Mücadelede dakikalar 17'yi gösterdiğinde Diego Rossi'ye faul yapan Ruben Ribeiro sarı kart gördü. İki takım futbolcuları yaşanan pozisyon sonrasında kısa süreli bir gerilim yaşadı. Olaylar büyümeden sona erdi.

9Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ilk yarıdaki performansıyla dikkat çekti. 16 yaşındaki on numara 2 top kapma, 4 çalım, yüzde 96 pas isabeti, 10 ikili mücadele kazanmayla etkili bir performans gösterdi.

10Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Müsabakada dakikalar 55'i gösterdiğinde Hatayspor'da Yassine Benzia topu ağlara gönderdi. Ayoub'un ofsaytta olduğu tespit edilince rakip filelerle buluşan meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

11Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Heyecan dolu karşılaşmanın 65'inci dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar penaltıyı Arda Güler'in kullanması için tezahüratlarda bulundu.

12Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına Serdar Dursun geçti. Tecrübeli futbolcuya yönelik ıslıklar başladı. Serdar Dursun beyaz noktada hata yapmadı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Serdar Dursun gol sevincinde Arda Güler'e sarıldı.

13Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 73'üncü dakikada Arda Güler'i kenara aldı. 16 yaşındaki oyuncu kenara gelirken tribünler tezahüratlarda bulundu ve genç ismi ayakta alkışladı.

14Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

79'uncu dakikada Munir'e pres yapan Serdar Dursun rakip ceza sahasında yerde kaldı. Hakemin kararı penaltı oldu. Beyaz noktaya gelen Serdar Dursun takımının ve kendisinin ikinci golünü 81'inci dakikada attı.

15Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...

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