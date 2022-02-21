Taraftarlar 26 haftanın hesabını kesti bir tek Arda Güler için...
Dün akşam Hatayspor'u kendi evinde 2-0 yenen Fenerbahçe'de taraftarların sahadaki oyuncuları sık sık protesto etmeleri dikkat çekti. 16 yaşındaki Arda Güler'i ayakta alkışlayan tribünler Serdar Dursun'un kullandığı penaltı atışı öncesi genç yetenek için tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleye Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler damga vurdu. Öte yandan Kadıköy'de ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
Mücadelenin 7'nci dakikasında Fenerbahçe, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Dursun ile Arda Güler geçti. Arda Güler'in Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın abi" demesi kameralara yansıdı. Serdar Dursun'un şutunda Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.
Müsabakanın 15'inci dakikasında Hatayspor forması giyen Burak Öksüz bir sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Osayi-Samuel'le girdiği ikili mücadele sonrasında kendi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrasında Burak Öksüz oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu sedyeyle kenara alındı.