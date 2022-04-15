Taraftar Mesut ve İrfan için çıldırdı Pereira onları bırakıp 8 oyuncuyu 120 m.euro yaptı

ŞU ANDA 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin göz bebeği durumunda olan ve yeni sözleşme uzatan 22 yaşındaki Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu da her sezon kendisini geliştirenlerden. 10 numara olarak transfer olmasının ardından sahanın belirli bölgelerinde görev yapan genç futbolcu bu sezon sol bek mevkiisinde resmen ışıldamış durumda. Pereira ile başlayan gelenek, İsmail Kartal ile de devam etti ve Ferdi Kadıoğlu gelişimine devam etti. Bu özverili çalışması Avrupa'nın da dikkatini çekmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin genç yıldızı kolay kolay vermeye niyeti yok gibi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.