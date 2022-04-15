Taraftar Mesut ve İrfan için çıldırdı Pereira onları bırakıp 8 oyuncuyu 120 m.euro yaptı
Sezon başında Vitor Pereira ile yola çıkmasına rağmen alınan kötü sonuçlarından ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Ali Koç 8 futbolcu için 53 yaşındaki antrenöre resmen duacı. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi öteleyen Vitor Pereira bazı oyuncuların değerini 3'e hatta 4'e katladı.
Süper Lig'de sezona Vitor Pereira ile başlayan, fakat 4 ay sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Ali Koç'un takımda bazı oyuncuların değerini üçe hatta dörde katlaması üzerine Pereira'ya duacı olduğu belirtildi. Kim Min Jae, Crespo gibi potansiyelli isimleri Fenerbahçe'ye kazandıran 53 yaşındaki teknik adam 4 aylık süreçte Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye pek de rağbet etmezken, Pereira'nın parlattığı futbolcuların toplam değerlerinin 120 milyon euro'ları geçmesi ise bir hayli dikkat çekti. İşte Avrupa devlerinin peşinden koştuğu o yıldızlar...
ALTAY BAYINDIR İÇİN EN AZ 15-20 M.EURO ÇEKİLİYOR
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra her sezon gelişerek devam eden 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon kaptanlığı da devraldı. Son dönemdeki form durumuyla dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır için ciddi transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor. Transfermarkt verilerine göre 15.5 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcu için Avrupa devlerinin kesenin ağzını açması gerekecek.
ALİ KOÇ 20 M. EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ DEMİŞTİ
Fenerbahçe'ye sessiz sedasız transfer olduktan sonra gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren ve Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Attila Szalai için bu sezon sonu Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşebilir. 24 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 13.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
TOTTENHAM VE NAPOLİ 20 M.EURO VERMEYE RAZI
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye en büyük hediyesi olan Güney Koreli stoper Min-Jae Kim de transferin gözde isimlerinden. Geldiği günden bu yana sahanın en çalışkan isimlerinden biri olan 25 yaşındaki stopere İngiliz ekipleri kancayı atmış durumda. Yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 11 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor. Fiziğine göre hızlı bir yapısı olması Premier Lig'in de dikkatini çekmiş durumda.
ŞU ANDA 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin göz bebeği durumunda olan ve yeni sözleşme uzatan 22 yaşındaki Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu da her sezon kendisini geliştirenlerden. 10 numara olarak transfer olmasının ardından sahanın belirli bölgelerinde görev yapan genç futbolcu bu sezon sol bek mevkiisinde resmen ışıldamış durumda. Pereira ile başlayan gelenek, İsmail Kartal ile de devam etti ve Ferdi Kadıoğlu gelişimine devam etti. Bu özverili çalışması Avrupa'nın da dikkatini çekmiş durumda. Ancak Fenerbahçe'nin genç yıldızı kolay kolay vermeye niyeti yok gibi. Transfermarkt verilerine göre 9 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.
PİYASASI 6 M.EURO OLARAK GÖZÜKÜYOR
İngiltere'den Türkiye'ye yolu düştükten sonra bu sezon asıl patlamasını yapan Bright Osayi-Samuel de pozisyonu devşirilen bir başka isim oldu. Sağ açık olarak görev yapan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonu sağ bek mevkiisinde tamamlamak üzere. Her maç üzerine düşüen görevi başarıyla yapan Nijeryalı futbolcu, atletik yapısının yanı sıra, güçlü fiziği ve adam geçme becerisiyle dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.
A.MADRİD'DEN 11 M.EURO'LUK TEKLİF GELDİ
Fenerbahçe taraftarının sevgilisi durumuna gelmiş olan Miguel Crespo da Avrupa transfer pazarının gözdesi konumunda. Portekiz 2. Lig'den transfer olduktan sonra acımasız eleştirilere maruz kalan 25 yaşındaki orta saha son dönemde formunun zirvesinde. Özellikle top kesici özelliği ve bitmek bilmeyen enerjisi ile sahanın dinamiğini sağlayan Crespo için ara transfer döneminde 11 milyon Euro'ya yakın bir teklifin reddedildiği ortaya çıkmıştı. Başkan Ali Koç rakam vermeden teklife ret yanıtı verdiklerini ifade etmişti. Transfermarkt verilerine göre 5 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.
BU SEZON 8 GOL ATTI PİYASASI OLDUKÇA ARTTI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlar kadrosunda görmek istemediği ancak bu sezon ilk 11'in vazgeçilmezi olan, İsmail Kartal'ın gelişiyle de gol istatistiklerini geliştiren Miha Zajc'ın da geleceği büyük merak konusu. 2023 yılında sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinin başladığı öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre 4.7 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.
SÖZLEŞMESİNDE 30 M.EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ VAR
Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler henüz 17 yaşında ama sahadaki olgun futbolu ile şimdiden birçok otorite tarafından tam not almayı başarmış bir isim. Haliyle iyi futbolu transfer söylentilerini de ardında getiriyor. Dev takımların Scout listesinin ilk sırasında giriş yapan Arda Güler'in yeni adresi neresi olacağı büyük merak konusu. Transfermarkt verilerine göre 2.2 milyon Euro'luk güncel piyasa değeri bulunuyor.