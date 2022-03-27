Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı? Açıklama geldi...

KARADAĞLI'YA BÜYÜK İLGİ

Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçıya yaşlı genç herkes büyük ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı tanıyanlar arasında yabancı ülkelerden gelenler de vardı. Bir Afrikalı hayranı da fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.



Ünlü oyuncunun reklam yüzü olduğu firmanın sahibi olan Hayrettin Aksu’ya, Tamer Karadağlı’yı neden seçtiğini soranlara; “Tamer beyin dizisi 'Çocuklar Duymasın’ı yıllarca büyük bir keyifle izledim. O günlerden hayalimdi birlikte iş yapmak. Bugüne kısmetmiş. Onu tanıyınca anladım ki aslında dizide tamamen kendisini oynuyormuş. Çok sağlam bir kişiliği var. Çelik kapı üretiyorum ve bence sağlamlık demek Tamer Karadağlı demek. Bizi çok iyi temsil ediyor” dedi.