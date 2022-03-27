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MagazinTamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı? Açıklama geldi...
HaberlerMagazin Haberleri Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı? Açıklama geldi...
• 27 Mart 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:

Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı? Açıklama geldi...

Marka yüzü olduğu firmayı Yapı Fuarı’nda ziyaret eden Tamer Karadağlı'ya ilgi büyüktü. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen usta oyuncu, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'dan ayrıldığı yönündeki haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

• 27 Mart 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:
1Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı Açıklama geldi...
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Önceki gün Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yapı Fuarı’nda reklam yüzü olduğu çelik kapı firmasının standını ziyarete gelen Tamer Karadağlı (55), fuarda adeta hayranlarının hücumuna uğradı.

2KARADAĞLIYA BÜYÜK İLGİ

KARADAĞLI'YA BÜYÜK İLGİ

Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranları ile fotoğraf çektiren sanatçıya yaşlı genç herkes büyük ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı tanıyanlar arasında yabancı ülkelerden gelenler de vardı. Bir Afrikalı hayranı da fotoğraf çektirip bir süre sohbet etti.

Ünlü oyuncunun reklam yüzü olduğu firmanın sahibi olan Hayrettin Aksu’ya, Tamer Karadağlı’yı neden seçtiğini soranlara; “Tamer beyin dizisi 'Çocuklar Duymasın’ı yıllarca büyük bir keyifle izledim. O günlerden hayalimdi birlikte iş yapmak. Bugüne kısmetmiş. Onu tanıyınca anladım ki aslında dizide tamamen kendisini oynuyormuş. Çok sağlam bir kişiliği var. Çelik kapı üretiyorum ve bence sağlamlık demek Tamer Karadağlı demek. Bizi çok iyi temsil ediyor” dedi.

3ÜNLÜ OYUNCUDAN AYRILIK CEVABI

ÜNLÜ OYUNCUDAN 'AYRILIK' CEVABI!

Fuarda gazetecilerle muhabbet eden 55 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız’dan (25) hafta içinde ayrıldığı yönünde çıkan haberler ve ayrılık nedeni soruldu.

4ERKEKLİĞE YAKIŞMAZ

"ERKEKLİĞE YAKIŞMAZ"

Usta oyuncu, bu soruya karşılık olarak, “Yok öyle şeyler. Ben hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuşmadım. Hiçbir birlikteliğimin ardından da konuşmadım. Bunları konuşmanın hiç doğru olduğunu da düşünmüyorum. Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

5KİMSENİN HADDİ DEĞİL

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Tamer Karadağlı, Mayıs 2021'de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 55 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle arasındaki yaş farkını eleştirenlere, “Aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

6Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız ile ayrıldı mı Açıklama geldi...

Geçtiğimiz haftalarda ünlü çiftin yaşadıkları fikir "ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları silmesi ve takipleşmeyi de bırakması dikkat çekmişti.

7KADINLAR KARAR VERİYOR, SİZ KARIŞAMIYORSUNUZ ZATEN

"KADINLAR KARAR VERİYOR, SİZ KARIŞAMIYORSUNUZ ZATEN"

“Ev dekorasyonu ile ilgili alışverişe çıkar mısınız? ” sorusunu da cevaplayan Karadağlı, “Yok pek o tip alışverişlere çıkmam. O işlerde genelde kadınlar iyidir. Evliyken de eşim karar verirdi. Kadınlar karar veriyor. Siz karışamıyorsunuz zaten. Bekarken de annem sağ olsun devreye giriyor” dedi.

8ARZU BALKAN İLE EVLENDİ

ARZU BALKAN İLE EVLENDİ

Öte yandan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği kızları doğduktan bir yıl sonra sona ermişti.

2006 yılında Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğraf da paylaşıyor.

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