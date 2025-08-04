Tamamen ücretsiz! Şanlıurfalı çocuklar eğlendi, uzmanlar yetenekli olanları seçti

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Tamamen ücretsiz, üstelik aralarından yetenekli öğrencileri yakalayıp geliştiriyoruz. Harika bir yer burası, belediyemiz çok güzel bir fırsat sunmuş gerçekten, değerlendirelim. Özellikle de son zamanlarda kanallarda olan boğulmalar çok korkutuyor. Yani insanlar ne yapacağını bilmiyor, aileler korkuyor. Belediyemizin bizlere sunduğu bu harika fırsatı değerlendirelim. Herkesi Büyükşehir Belediyemizin havuzlarına bekliyoruz" dedi.