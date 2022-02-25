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GalatasarayTam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!
HaberlerGalatasaray Haberleri Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!
• 25 Şubat 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:

Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve 4 yılda sarı kırmızılı kulüpten 15 milyon euro'dan fazla para kazanan tecrübeli futbolcuya yeniden sözleşme uzatılması camiayı oldukça şaşırttı.

• 25 Şubat 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha
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Galatasaray başkanı Burak Elmas'a danışman olarak atanan Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.

2Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Luis Campos, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Benfica-Ajax maçını izlemek için Estadio da Luz Stadyumu'na gitti.

3Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

57 yaşındaki Portekizli, Ajax'ta futbol direktörü Marc Overmars'ın görevine son verilmesinin ardından yerine düşünülen isimlerden biri olarak ön plana çıkmıştı.

4Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Amsterdam kulübünün eski futbol direktörü Overmars, kulüp çalışanlarının karıştığı bir cinsel taciz skandalının ardından görevi bıraktı ve Luis Campos ismi gündeme geldi.

5Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

A Bola'nın haberine göre; Luis Campos bu hamlesiyle, Ajax'ta Overmars'ın rollerini üstlenmeye hazır olduğunu gösterdi.

6Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.

7Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch... 26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.

8Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Florian Grillitsch, 1 Temmuz 2017 tarihinde Werder Bremen'den Hoffenheim'e bedelsiz bir şekilde transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da oynanan 23 karşılaşmanın 14'ünde forma şansı buldu.

9Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Bu sezon skor üretemeyen Grillitsch, buna karşılık kariyeri boyunca çıktığı 253 karşılaşmada 32 gol, 31 asistlik performans ortaya koydu.

10Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli için Cezayir basınında yer alan haberde Sarı - kırmızılıların yıldız futbolcu ile yeni kontrat için görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

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Kadrosunda bu sezon başında gençleşme operasyonu gerçekleştiren Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli'nin geleceği belirsizliğini korurken, Cezayirli yıldızın ülkesinden ile flaş bir iddia geldi.

12Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

competition.dz isimli internet sitesinde yer alan haberde Galatasaray'ın sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif ettiği ve yoğun bir şekilde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

13Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Galatasaray'dan bonuslarla 4 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret alan Feghouli'nin ise kendisine sunulan yeni sözleşmedeki şartları yeterli bulmadığı ve bu yüzden yeni kontrat teklifine olumsuz baktığı ifade edildi.

14Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Feghouli ile ilgili yer verilen haberde Galatasaray'ın pandemi sonrası ekonomik sorunlar yaşadığı belirtilirken, kulübün de Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçirdiğine vurgu yapıldı.

15Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

Galatasaray'a 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro'ya transfer edilen Feghouli, Sarı-Kırmızılı forma ile şu ana kadar 158 maça çıktı. Cezayirli futbolcu bu maçlarda 34 gol atıp, 30 asist yaptı.

16Tam gidiyor derken...Galatasaraydan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha

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