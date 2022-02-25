Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve 4 yılda sarı kırmızılı kulüpten 15 milyon euro'dan fazla para kazanan tecrübeli futbolcuya yeniden sözleşme uzatılması camiayı oldukça şaşırttı.
Galatasaray başkanı Burak Elmas'a danışman olarak atanan Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sensibile ve Torrent ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Mali şartlar masaya yatırıldı, yeni sezon planlaması kabataslak belirlendi. Sarıkırmızılı takımın kurmayları, Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün yeniden takıma katılmasını kararlaştırdı. Sözleşmesi sona erecek olan Halil, Pena, Babel ve Feghouli'ye veda edilecek, Morutan kiralanacak. Ayrıca Pulgar da Fiorentina'ya dönecek. Elmas, Sensibile ve Torrent öncelikli olarak bir ön libero transfer edilmesi konusunda karar aldı.
İlk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da Torrent ve Sensibile ortak bir isim üzerinde anlaştığı öğrenildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Florian Grillitsch... 26 yaşındaki Avusturyalı ön liberonun aynı zamanda stoper ve 8 numarada da oynayabilmesi olumlu görüldü. Vakit kaybetmeden İngiliz menajeriyle temas kurulması kararı alındı. 16 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan Florian Grillitsch'ten transferi için bir önce söz alınmaya çalışılacak.