Takıntılı eski sevgilisi, Başak Tekin'i sokak ortasında öldürmüştü! Katilin cebinden not çıktı!
Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 5 sene önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen nişanlı genç kızın, olay öncesi şahıs tarafından dakikalarca takip edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis olaydan sonra şahsın elindeki poşette, “Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim” yazılı bir de not buldu.
• 31 Mayıs 2024 - 10:47 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 10:47 • Son Güncelleme: