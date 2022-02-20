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GalatasaraySzalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereira'nın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...
HaberlerGalatasaray Haberleri Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereira'nın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...
• 20 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereira'nın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Sezon başında Vitor Pereira'nın kefil olup Estoril'den transfer ettiği ve bonservisine 1,5 milyon euro ödendiği tecrübeli orta saha için Lyon ile Atletico Madrid devreye girdi.

• 20 Şubat 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe’de önemli bir hamle olması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin önünde gelecek adına adeta tarihi bir fırsat bulunuyor.

2Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Özellikle hem kadroda hem de altyapıda yer alan yetenekli gençlerin daha çok süre alması düşünülüyor. Başta Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi taraftarları da heyecanlandıran isimlerin ön plana çıkması isteniyor.

3Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Özellikle bu isimlerin hem yetenekleri hem mücadeleleri hem de hırslarıyla takıma daha fazla enerji kattığı vurgulanıyor. Konferans Ligi’nde son oynanan Slavia Prag maçında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun getirdiği dinamizme dikkat çekiliyor.

4Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Ligde kalan haftalarda da genç yeteneklerin daha fazla süre alması bu noktada amaçlanıyor. Sezon sonuna kadar takımın jokeri gibi olan ve performansıyla tribünlerin sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11’in değişilmezi olarak duruyor.

5Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

16 yaşındaki yetenekli orta saha Arda Güler’in de her hafta alacağı sürenin artması bekleniyor. Benzer şekilde 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp ve 22 yaşındaki Burak Kapacak’ın da sol bek ile sağ bekte deneneceği ifade ediliyor.

6Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Ayrıca U19 takımında bu sezon fark yaratan Ruhan Arda, Emir Ortakaya, Arda Okan Kurtulan, Melih Bostan ve Bora Çuha gibi isimlerin sık sık maç kadrosunda olmaları düşünülüyor.

7Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Fenerbahçe’nin kadrosunda 25 yaş altı birçok önemli yıldız da bulunuyor. 24 yaşındaki Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ve 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ilk akla gelen isimler. Gelecek adına transferde kulübe para da kazandırması beklenen bu oyuncuların da ilk 11’deki yerlerini korumaları bekleniyor.

8Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Hatayspor’la bugün Kadıköy’de oynanacak maç öncesi sol bekte kimin oynayacağı merak ediliyor. Slavia Prag maçı sonrası basın toplantısında İsmail Kartal’ın ‘Çağtay’ı oynatabiliriz’ açıklamasından sonra gözler 19 yaşındaki sol beke çevrildi. Antrenmanlardaki performansı ve U19 takımındaki başarılı görüntüsüyle sezon başından beri dikkat çeken Çağtay’ın forma verilmesi halinde hazır olduğunu belirtildi.

9Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den Fenerbahçe 'ye transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'nun talipleri artıyor.

10Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Foot Mercato'da yer alan habere göre ara transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid, futbolcu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sarı-Lacivertli ekip bu teklifi kabul etmedi.

11Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Atletico Madrid'in ardından Miguel Crespo, Fransız ekibi Lyon'un da radarına girdi. Lyon, birkaç hafta önce transferin şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak görüşmelerde henüz daha ileri aşamalara geçilmedi.

12Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Bu sezon Fenerbahçe ile 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcunun Sarı-Lacivertli ekip ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

13Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereiranın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

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