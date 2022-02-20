Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereira'nın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...
Sezon başında Vitor Pereira'nın kefil olup Estoril'den transfer ettiği ve bonservisine 1,5 milyon euro ödendiği tecrübeli orta saha için Lyon ile Atletico Madrid devreye girdi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe’de önemli bir hamle olması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin önünde gelecek adına adeta tarihi bir fırsat bulunuyor.
Fenerbahçe’nin kadrosunda 25 yaş altı birçok önemli yıldız da bulunuyor. 24 yaşındaki Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ve 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ilk akla gelen isimler. Gelecek adına transferde kulübe para da kazandırması beklenen bu oyuncuların da ilk 11’deki yerlerini korumaları bekleniyor.
Hatayspor’la bugün Kadıköy’de oynanacak maç öncesi sol bekte kimin oynayacağı merak ediliyor. Slavia Prag maçı sonrası basın toplantısında İsmail Kartal’ın ‘Çağtay’ı oynatabiliriz’ açıklamasından sonra gözler 19 yaşındaki sol beke çevrildi. Antrenmanlardaki performansı ve U19 takımındaki başarılı görüntüsüyle sezon başından beri dikkat çeken Çağtay’ın forma verilmesi halinde hazır olduğunu belirtildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre ara transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid, futbolcu için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifinde bulundu. Ancak Sarı-Lacivertli ekip bu teklifi kabul etmedi.
Atletico Madrid'in ardından Miguel Crespo, Fransız ekibi Lyon'un da radarına girdi. Lyon, birkaç hafta önce transferin şartlarını öğrenmek için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak görüşmelerde henüz daha ileri aşamalara geçilmedi.