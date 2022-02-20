Szalai, Kim Min Jae Ferdi Kadıoğlu derken Vitor Pereira'nın prensi için Lyon ve A.Madrid devrede...

Fenerbahçe’nin kadrosunda 25 yaş altı birçok önemli yıldız da bulunuyor. 24 yaşındaki Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ve 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ilk akla gelen isimler. Gelecek adına transferde kulübe para da kazandırması beklenen bu oyuncuların da ilk 11’deki yerlerini korumaları bekleniyor.