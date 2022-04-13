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FenerbahçeSzalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun! 2 yıldız için 40 m.euro'yu masaya koydular
HaberlerFenerbahçe Haberleri Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun! 2 yıldız için 40 m.euro'yu masaya koydular
• 13 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:

Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun! 2 yıldız için 40 m.euro'yu masaya koydular

Şimdiye kadar Szalai, Kim Min Jae ve Altay Bayındır için Avrupa devlerinden teklifler alan Fenerbahçe'ye iki sürpriz yıldızdan kafa karıştıran haber geldi. Fransız ekibi Lille ile Alman devi B.Dotmund bu transferler için 40 milyon euro'yu masaya koydu.

• 13 Nisan 2022 - 09:56 • Son Güncelleme:
1Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular
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Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu attı, Avrupa’da hayal kırıklığı yarattı, Türkiye Kupası’nda hüsran yaşadı. Buna rağmen özellikle son haftalarda yakalanan çıkış, birçok futbolcunun Avrupa’lı kulüplerin radarına girmesini sağladı.

2Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağmıştı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille oldu. Fransız ekibi, sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Xeka’nın yerini, yine bir Portekizli’yle, Miguel Crespo’yla doldurmak için harekete geçti.

3Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Lille, bir süredir 25 yaşındaki futbolcuyu zaten takip ediyordu. Crespo’nun Galatasaray maçı gibi bir derbide yapacaklarını ise stattan izlemek için gözlemciler Kadıköy’e geldi.

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Fransız ekibinin gözlemcilerinin Portekizli oyuncu için son derece olumlu bir rapor hazırlayarak, “Transferde bölgesinin ilk adayı olabilir. Mutlaka alınmalı” notu düştükleri kaydedildi.

5Bedeli 10 milyon Euro

Bedeli 10 milyon Euro

Sezon başında Vitor Pereira’nın ısrarıyla Estoril’den 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico Madrid’in devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

6Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Fenerbahçe 'nin 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.

7Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon A Takıma yükselen ve süre bulduğu anlarda sahadaki muhteşem performansıyla izleyenleri büyüleyen 17 yaşındaki yıldız adayı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Fenerbahçe'nin çok büyük beklentileri olduğu Arda Güler için birçok Avrupa kulübünün nabız yokladığı ancak 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu an için en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.

8Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Borussia Dortmund'un Arda Güler için devreye girdiği ve Alman ekibinin genç oyuncuyu ile ilgili Fenerbahçe yönetimi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi.

9Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Fenerbahçe'nin ise serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlediği Arda Güler'i kısa vadede satmayı düşünmediği ve genç futbolcudan saha içinde daha fazla faydalandıktan sonra transfere izin verebileceği konuşuluyor.

10Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Öte yandan Arda Güler'in ailesinin genç futbolcunun Borussia Dortumnd'a transferine eğitimini ve gelişimini daha iyi sürdürebilmesi adına sıcak baktığı konuşuluyor.

11Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Adı Bayern Münih, Arsenal, Liverpool gibi birçok önemli kulüple anılan Arda Güler'in ise şu an için sadece futboluna odaklandığı ve Sarı-Lacivertli kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğu belirtiliyor.

12Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

Fener yönetimi ayrıca Arda, 18 yaşını geçtiğinde mevcut 3 yıllık sözleşmesini 5 yıla tamamlamayı da planlıyor. Sarı-Lacivertliler, genç futbolcudan önce saha içinde maksimum verimi alıp ardından ise Arda'yı ciddi bir rakama satmayı hedefliyor.

13Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

U17 Milli Takımı'nın formasını da giyen ve Avrupa'da kendi yaş grubunun en iyi 10 oyuncusundan biri olarak gösterilen Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 202 dakika içinde 4 gole direkt katsı sağlayarak bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı.

14Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun 2 yıldız için 40 m.euroyu masaya koydular

 

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