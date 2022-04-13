Szalai, Kim Min Jae, Altay hepsini unutun! 2 yıldız için 40 m.euro'yu masaya koydular
Şimdiye kadar Szalai, Kim Min Jae ve Altay Bayındır için Avrupa devlerinden teklifler alan Fenerbahçe'ye iki sürpriz yıldızdan kafa karıştıran haber geldi. Fransız ekibi Lille ile Alman devi B.Dotmund bu transferler için 40 milyon euro'yu masaya koydu.
Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu attı, Avrupa’da hayal kırıklığı yarattı, Türkiye Kupası’nda hüsran yaşadı. Buna rağmen özellikle son haftalarda yakalanan çıkış, birçok futbolcunun Avrupa’lı kulüplerin radarına girmesini sağladı.
Galatasaray maçına kıtanın dört bir yanından gözlemci yağmıştı. Derbiye yetkili gönderen kulüplerden biri de Lille oldu. Fransız ekibi, sözleşmesi bitecek olan ve sezon sonunda ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Xeka’nın yerini, yine bir Portekizli’yle, Miguel Crespo’yla doldurmak için harekete geçti.
Bedeli 10 milyon Euro
Sezon başında Vitor Pereira’nın ısrarıyla Estoril’den 1.5 milyon Euro’ya transfer edilen Crespo için ara transfer döneminde Atletico Madrid’in devreye girdiği de öne sürülmüştü. Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 10 milyon Euro’dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.
Fenerbahçe 'nin 'Altın Çocuğu' Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'de bu sezon A Takıma yükselen ve süre bulduğu anlarda sahadaki muhteşem performansıyla izleyenleri büyüleyen 17 yaşındaki yıldız adayı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Fenerbahçe'nin çok büyük beklentileri olduğu Arda Güler için birçok Avrupa kulübünün nabız yokladığı ancak 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu an için en ciddi talibinin ise Almanya'dan olduğu ortaya çıktı.