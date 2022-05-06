• 06 Mayıs 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
Survivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!
Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, cinsellik itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan o açıklaması...
• 06 Mayıs 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, iddialı pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
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"HORMONAL DENGESİZLİKLER OLUYOR"
Her kesimden insanın merak etttiği "Survivor'da cinsellik nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
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Son zamanlarda pozlarıyla da magazin dünyasında adı geçen Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.
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