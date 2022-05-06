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MagazinSurvivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!
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• 06 Mayıs 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:

Survivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu, cinsellik itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan o açıklaması...

• 06 Mayıs 2022 - 13:50 • Son Güncelleme:
1Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı
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Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, iddialı pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

2Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozları ve cinsellik açıklamasıyla gündem yarattı.

3HORMONAL DENGESİZLİKLER OLUYOR

"HORMONAL DENGESİZLİKLER OLUYOR"

Her kesimden insanın merak etttiği "Survivor'da cinsellik nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

4Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

Kardeşinin geçirdiği kaza sonucu yüzde yüz engelli olduğunu anlatan Aleyna Kalaycıoğlu, hikayesi ile izleyenleri duygulandırmıştı.

5Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

Son zamanlarda pozlarıyla da magazin dünyasında adı geçen Aleyna Kalaycıoğlu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

6Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

O poza çok sayıda beğeni gelirken, "Güzel Aleyna'm", "Bal mısın acaba?" gibi yorumlar da yapıldı.

7Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

Kalaycıoğlu 10 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Lisenin ardından ABD’de Uçak Mühendisliğini kazanan Kalaycıoğlu, Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı.

8Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

10 yıldır voleybol oynayan Kalaycıoğlu 1.70 boyundadır.

9Survivorun yıldızı Aleyna Kalaycıoğlundan cinsel ilişki itirafı

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