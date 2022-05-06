Survivor'un yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan cinsel ilişki itirafı!

"HORMONAL DENGESİZLİKLER OLUYOR"

Her kesimden insanın merak etttiği "Survivor'da cinsellik nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kalaycıoğlu, "Şimdi biz adet falan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.