Survivor'da 'kredi' kavgası! Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

Barış Murat Yağcı, “Ben burada ciddiyetten uzak bir takım görüyorum. Bugün seçmede bir sorun vardı. Seçmede bana dediler ki, “En son sen seçersin sana da bir tane kalır” dediler ama Gökhan vardı. Bir önceki oyunda da Gökhan’la çıktığım için oyuna çıkamadım. Başarı elde etmeme rağmen beni geri plana attılar” yorumunda bulundu. İzleyicililer bu kavgayı “Nisa’dan sonra aldığı en büyük darbe” olarak yorumladı.