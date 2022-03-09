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MagazinSurvivor'da 'kredi' kavgası! Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..
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• 09 Mart 2022 - 12:04 • Son Güncelleme:

Survivor'da 'kredi' kavgası! Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'Survivor', dün akşam 42'nci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölüme Anıl ve Mert'in kavgası damga vurdu.Oyun sonunda tansiyon yükseldi.

• 09 Mart 2022 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..
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'Survivor 2022 All Star', dün akşam 42'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı.

2SURVIVORDA DÜN AKŞAM KİM KAZANDI

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam kadınlar yarışını Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler yarışını da Gönüllüler takımını kazanması ile dokunulmazlığı alan Gönüllüler oldu.

3ZORLU DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

ZORLU DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

Oyun sonunda değerlendirme yapan yarışmacılardan Mert, gönüllüler takımını tebrik etti. Ancak oynadıkları oyunda atışlarda şans yüzdesinin daha fazla olduğunu düşündüğünü belirtti. Mert'in arkasından söz alan Bora ise buna katılmadığını, isabet atışı olduğunu ve karşı takımın oldukça başarılı bir skorla galip geldiğini söyledi.

4Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

Mert'in sözlerinden rahatsız olan Berna, Bora'nın yapıcı tavrına teşekkür ederken, şans konusuna katılmadığını ve isabet atışlarıyla oyunu kazandıklarını söyledi.

5OYUN SONUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

OYUN SONUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Ardından konuşan Anıl ise oyun kazandıkları zaman böyle durumların yaşandığını ve takımca rahatsız olduklarını söyledi. "Burada kimse Mert'in düşüncesini değiştirmek için laf kalabalığı yapma niyetinde değil. Mert sporculuktan gelmediği için rakibini tebrik etmeyi atlayabilir" dedi.

6KREDİNİ TÜKETMEYE BAŞLIYORSUN

'KREDİNİ TÜKETMEYE BAŞLIYORSUN'

Anıl'ın sözlerine çok sinirlenen Mert, "Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen geldiğinden beri burada atarlı atarlı konuşuyorsun. Herkes de sana bir şey demiyor, alttan alıyor kendi kendine bırakıyor. Kredini tüketmeye başlıyorsun haberin olsun. İnsan gibi konuşuyor herkes. Atarlı atarlı hareketler yapma, adamın asabını bozma. Sana burada yaptırmazlar bu hareketleri. Boş yapma" dedi.

7Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

İkili arasında yükselen tansiyon Murat Ceylan'ın müdahalesiyle son buldu. Ardından ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.

8SURVIVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVIVOR 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımından Gizem ve Bora performans sıralamasına göre dokunulmaz seçilirken en çok adı yazılan isim Birsen oldu. Böylece Yasin'in ardından Birsen haftanın ikinci eleme adayı oldu.

9Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

Bir başka olay da Ünlüler takımında oldu. Barış Murat Yağcı adeta çıldırdı.

10Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

Son ödül oyununda Barış Murat Yağcı, seçilmemesini sağlayan arkadaşlarına skandal sözlerle isyan etti. Yağcı, “Bugün bu oyunda bazı gözlemlerim var. Bu gözlemlerimde inanılmaz rahatsız etti beni. Bunlardan en önemlisi oyunu kaybetsek de kazansak da 5 – 6 fark da geride olsak; bir şekilde espri dönüyor. Sürekli bir makara kikiri. Bunlardan başında da Bora ve Sercan var” dedi.

11Survivorda kredi kavgası Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..

Barış Murat Yağcı, “Ben burada ciddiyetten uzak bir takım görüyorum. Bugün seçmede bir sorun vardı. Seçmede bana dediler ki, “En son sen seçersin sana da bir tane kalır” dediler ama Gökhan vardı. Bir önceki oyunda da Gökhan’la çıktığım için oyuna çıkamadım. Başarı elde etmeme rağmen beni geri plana attılar” yorumunda bulundu. İzleyicililer bu kavgayı “Nisa’dan sonra aldığı en büyük darbe” olarak yorumladı.

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