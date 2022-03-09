Survivor'da 'kredi' kavgası! Birbirlerine girdiler, eleme adayı belli oldu..
'Survivor 2022 All Star', dün akşam 42'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı.
ZORLU DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ
Oyun sonunda değerlendirme yapan yarışmacılardan Mert, gönüllüler takımını tebrik etti. Ancak oynadıkları oyunda atışlarda şans yüzdesinin daha fazla olduğunu düşündüğünü belirtti. Mert'in arkasından söz alan Bora ise buna katılmadığını, isabet atışı olduğunu ve karşı takımın oldukça başarılı bir skorla galip geldiğini söyledi.
OYUN SONUNDA TANSİYON YÜKSELDİ
Ardından konuşan Anıl ise oyun kazandıkları zaman böyle durumların yaşandığını ve takımca rahatsız olduklarını söyledi. "Burada kimse Mert'in düşüncesini değiştirmek için laf kalabalığı yapma niyetinde değil. Mert sporculuktan gelmediği için rakibini tebrik etmeyi atlayabilir" dedi.
'KREDİNİ TÜKETMEYE BAŞLIYORSUN'
Anıl'ın sözlerine çok sinirlenen Mert, "Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen geldiğinden beri burada atarlı atarlı konuşuyorsun. Herkes de sana bir şey demiyor, alttan alıyor kendi kendine bırakıyor. Kredini tüketmeye başlıyorsun haberin olsun. İnsan gibi konuşuyor herkes. Atarlı atarlı hareketler yapma, adamın asabını bozma. Sana burada yaptırmazlar bu hareketleri. Boş yapma" dedi.
İkili arasında yükselen tansiyon Murat Ceylan'ın müdahalesiyle son buldu. Ardından ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.
Son ödül oyununda Barış Murat Yağcı, seçilmemesini sağlayan arkadaşlarına skandal sözlerle isyan etti. Yağcı, “Bugün bu oyunda bazı gözlemlerim var. Bu gözlemlerimde inanılmaz rahatsız etti beni. Bunlardan en önemlisi oyunu kaybetsek de kazansak da 5 – 6 fark da geride olsak; bir şekilde espri dönüyor. Sürekli bir makara kikiri. Bunlardan başında da Bora ve Sercan var” dedi.
Barış Murat Yağcı, “Ben burada ciddiyetten uzak bir takım görüyorum. Bugün seçmede bir sorun vardı. Seçmede bana dediler ki, “En son sen seçersin sana da bir tane kalır” dediler ama Gökhan vardı. Bir önceki oyunda da Gökhan’la çıktığım için oyuna çıkamadım. Başarı elde etmeme rağmen beni geri plana attılar” yorumunda bulundu. İzleyicililer bu kavgayı “Nisa’dan sonra aldığı en büyük darbe” olarak yorumladı.