• 19 Nisan 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
Survivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları
Survivor'da haftanın son dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti! Ünlüler yenilmezliğini kırmak istemezken gönüllüler ise bir gitme adayı daha çıkarmamak için performans sergiledi. Dokunulmazlık oyunu sonunda kazananı ise büyük bir ödül karşıladı. Üç eleme adayı gönüllülerden çıkmıştı. Peki, 18 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?
• 19 Nisan 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yarışmasında dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için iki takım da parkura çıktı. Açlığın hat safhada olduğu yarışmada, kritik dokunulmazlık için ünlüler ve gönüllüler tüm varlığı ile mücadele etti. Kazanan aynı zamanda ödülün de kazananı oldu.
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SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığı gerçekleşti! Ünlüler ilk 3 oyunu kazanarak, son haftalardaki kötü gidişatı bozdu. Gönüllüler ise bu zamana kadar aldıkları en ağır yenilgileri peş peşe aldı.
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