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MagazinSurvivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları
• 19 Nisan 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:

Survivor'da bir ilk! Survivor'da 18 Nisan eleme adayı belli oldu! Potadaki durum dikkat çekti! İşte eleme adayları

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti! Ünlüler yenilmezliğini kırmak istemezken gönüllüler ise bir gitme adayı daha çıkarmamak için performans sergiledi. Dokunulmazlık oyunu sonunda kazananı ise büyük bir ödül karşıladı. Üç eleme adayı gönüllülerden çıkmıştı. Peki, 18 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

• 19 Nisan 2022 - 00:32 • Son Güncelleme:
1Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları
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Survivor 2022 All Star yarışmasında dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için iki takım da parkura çıktı. Açlığın hat safhada olduğu yarışmada, kritik dokunulmazlık için ünlüler ve gönüllüler tüm varlığı ile mücadele etti. Kazanan aynı zamanda ödülün de kazananı oldu.

2SURVİVORDA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığı gerçekleşti! Ünlüler ilk 3 oyunu kazanarak, son haftalardaki kötü gidişatı bozdu. Gönüllüler ise bu zamana kadar aldıkları en ağır yenilgileri peş peşe aldı.

3Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

18 Nisan Pazartesi günü düzenlenen dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesini 8-3 ünlüler kazanırken erkeklerde de gönüllüler oyunu aldı.

4Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

En iyilerde 2-1 ünlüler önde gidiyorken son sayıyı da kazanan ünlüler dokunulmaz oldu. Oyunu kazanan takımı kumpir ve waffle yeme şansını elde etti.

5Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

Barış, oyun alanında bir anda gözyaşları içinde kaldı. Anıl'ın yanına giderek ne olduğunu sorması üzerine bir şey olmadığını ifade eden Barış Murat Yağcı, parkurdaki yerini aldı.

6Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

Oyunu kazanan Anıl, ardından Barış'ın yanına tekrar gitti ve ''İyi misin?'' sorusunu yöneltti. Yağcı ise, ''Senlik bir şey yok. Kalacağım biraz.'' diyerek biraz yalnız kalmak istediğini ifade etti.

7SURVİVOR ELEME ADAYI 18 NİSAN

SURVİVOR ELEME ADAYI 18 NİSAN

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da üç eleme adayı gönüllülerden çıktı.

8Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

Gitme adayları şöyle: Evrim, Ayşe ve Nisa. dördüncü aday ise Yağmur oldu. Gönüllülerde Hikmet ve Sude dokunulmaz oldu.

9Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

Böylelikle Survivor'da bir ilk gerçekleşti. Aynı takım üst üste dört kez dokunulmazlığı kaybetti ve ardından dört kadın aynı anda eleme adayı olarak potaya gitti.

10Survivorda bir ilk Survivorda 18 Nisan eleme adayı belli oldu Potadaki durum dikkat çekti İşte eleme adayları

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