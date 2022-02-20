Survivor'da Acun Ilıcalı Atakan Işıktutan'ın son durumunu paylaştı!
'Survivor All Star'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, gönüllüler takımı yarışmacılarından Atakan'ın olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Atakan'ın son durumunu paylaştı.
Bu yıl 'All Star' konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 19 Şubat Cumartesi akşamı 26'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele ederken Atakan Işıktutan, oyun alanında yer almadı.
İLK ELEME ADAYI GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN
Sercan Yıldırım'ın isteği üzerine futbol maçı konseptiyle oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan, 6-4'lük skorla ünlüler takımı oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından gönüllüler takımı bir arkadaşlarını sürgün adasına yolladı. Gece sonunda haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.
ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Acun Ilıcalı, konseyin başında gönüllüler takımı yarışmacılarından omzu çıkan Atakan Işıktutan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi.