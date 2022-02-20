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MagazinSurvivor'da Acun Ilıcalı Atakan Işıktutan'ın son durumunu paylaştı!
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• 20 Şubat 2022 - 17:23 • Son Güncelleme:

Survivor'da Acun Ilıcalı Atakan Işıktutan'ın son durumunu paylaştı!

'Survivor All Star'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede, gönüllüler takımı yarışmacılarından Atakan'ın olmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Atakan'ın son durumunu paylaştı.

• 20 Şubat 2022 - 17:23 • Son Güncelleme:
1Survivorda Acun Ilıcalı Atakan Işıktutanın son durumunu paylaştı
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Bu yıl 'All Star' konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 19 Şubat Cumartesi akşamı 26'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele ederken Atakan Işıktutan, oyun alanında yer almadı.

2İLK ELEME ADAYI GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN

İLK ELEME ADAYI GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN

Sercan Yıldırım'ın isteği üzerine futbol maçı konseptiyle oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan, 6-4'lük skorla ünlüler takımı oldu. Nefes kesen mücadelenin ardından gönüllüler takımı bir arkadaşlarını sürgün adasına yolladı. Gece sonunda haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

3ILICALIDAN AÇIKLAMA

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Acun Ilıcalı, konseyin başında gönüllüler takımı yarışmacılarından omzu çıkan Atakan Işıktutan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi.

4Survivorda Acun Ilıcalı Atakan Işıktutanın son durumunu paylaştı

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" ifadelerini kullandı.

5SURVİVOR ATAKANA NE OLMUŞTU

SURVİVOR ATAKAN'A NE OLMUŞTU?

Atakan Işıktutan, yedeklerden All Star'a katılmıştı. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı ilk günkü performansında omzu çıkarak sakatlanmıştı. Uzun süre parkurdan uzak kalan yarışmacının Survivor'daki akıbeti pazar akşamı belli olacak.

6ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Daha önce Survivor 2019'da yarışan Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

7Survivorda Acun Ilıcalı Atakan Işıktutanın son durumunu paylaştı

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında aktif olarak basketbol oynadı. 2013 yılında basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'e başladı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

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