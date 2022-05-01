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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 30 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
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• 01 Mayıs 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 30 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 30 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 30 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 01 Mayıs 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor 30 Nisan Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Kadınlar mücadelesini 8-6'lık skorla Gönüllüler takımı kazandı.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Erkekler mücadelesini 8-5'lik skorla Gönüller takımı kazanarak dokunulmazlık ve iletişim ödülünün sahibi oldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Haftanın ilk eleme adayı adayı Evrim olmuştu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Dokunlmazlık oyununu Ünlüler kaybettiği için takım konseye gitti.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde Barış ve Ayşe'nin ismi yazıldı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Gökhan olmuştu.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 30 Nisan Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Barış, haftanın ikinci eleme adayı seçildi.

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 30 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 30 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

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