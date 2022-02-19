Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
TelevizyonSurvivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...
HaberlerTelevizyon Haberleri Survivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...
• 19 Şubat 2022 - 15:01 • Son Güncelleme:

Survivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

TV8’de yayınlanan Survivor, yeni sezonda yine çok konuşuluyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Survivor All Star hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği ve yerine 2021 sezonundan bir isim geleceği öne sürüldü. Kıran kırana mücadelelere sahne olan yarışmada, son dokunulmaz oyununda futbol maçı tercih edildi. Oyunda Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti. İşte Survivor All Star’da yaşanan son gelişmeler...

• 19 Şubat 2022 - 15:01 • Son Güncelleme:
1Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...
ABONE OL

Mert Öcal ile yaşadığı ilişki nedeniyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği iddiaları, sosyal medyayı karıştırdı. Survivor paylaşımları yapan ifşa sayfaları, geçtiğimiz günlerde oyun esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Sude Burcu'nun diskalifiye edileceğini, yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürdü.

2Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Ayşe Yüksel, Survivor All Star'a geleceği yönündeki iddialar hakkında sessizliğini korurken, Yüksel'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ayşe Yüksel'in ablaları, Ayşe Yüksel'in Survivor All Star'a yedek yarışmacı olarak dahil olacağını söyleyen Twitter paylaşımlarını beğendi.

3Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Ayşe Yüksel, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı. İsmail Balaban, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu ile finale koltuğuna oturan Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Öte yandan Sude Burcu'nun sakatlığının ciddi bir sakatlık olduğu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğine dair iddialar mevcut.

4Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Sude Burcu, Mert Öcal ile yaşadığı aşk nedeniyle, büyük tepki çekmişti. Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda birlikte olduğunu söyleyen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz bölüm sinir krizi geçirmiş, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen, Mert ve Makbule arasına giren kişisin. Bu bana yapılsa umurumda değil ama en yakın arkadaşıma yapılmış bir şey olduğu için içim içimi yiyor'' diyerek sitem etmişti.

5Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Mert Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ve Sude Burcu ile aynı anda ilişki yaşaması, Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarıyı da çileden çıkarmış, Özarı ''Aldatmayı normalleştirdik resmen. Herkes birbirini aldatsın o zaman!

6Survivor All Star’da sular durulmuyor Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Böyle bir dünya yok! Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın, ya bununla yapacaksın. İkisinden birisini tercih edeceksin! Benim karakterim ve yapım budur kardeşim... Nisa bana göre en doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Gelelim Sude'ye... Sude, aldatıldığını kabul ediyor. Mert, diğer kıza ''Çocuğumuz olacak, evleneceğiz'' demiş, Nisa tüm bunları uyduruyor mu? Bunların hepsinin yalan olduğunu nasıl düşünebilirsiniz?'' diyerek canlı yayında öfkelenmişti.

7SERCAN YILDIRIMDAN OLAY HAREKET

 SERCAN YILDIRIM'DAN OLAY HAREKET

Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.

8SERCANDAN İTİRAZ

SERCAN'DAN İTİRAZ

Survivor All Star'da bir kaç hafta önce oynanan Sumo Güreşi oyunu büyük ilgi görmüştü. Dokunulmazlık ödülün sahibi Gönülüler olmuştu. Yarışma sonrasında eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan oyun seçimleriyle ilgili itiraz geldi.

9ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM ARASINDA DİYALOG

ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM ARASINDA DİYALOG

Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, gönüllüler galip gelirken konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

10SERCANDAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ

SERCAN'DAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ

Yapılan oylama öncesi dokunulmazlık oyunu hakkında itirazda bulunan Sercan Yıldırım maç isteğini Ilıcalı'ya ileterek "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." dedi. Ilıcalı ise geçen yıllarda futbol maçının dokunulmazlık değil sadece ödül oyunu olarak oynanmadığının altınız çizdi.

11GÖNÜLLÜLER DE İSTEDİ

GÖNÜLLÜLER DE İSTEDİ

Bunun üzerine Gönüllüler takımı futbol maçı isteğini konseyde dile getirerek 'Dokunulmazlık + Ödül" olarak talepte bulundu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı futbol maçı yapılacağının sözünü verdi.

12SERCANDAN OLAY HAREKET

SERCAN'DAN OLAY HAREKET

Merakla beklenen futbol maçının cumartesi yayınlanacak yeni bölümde olacağı ortaya çıktı. Fragmanda futbol maçından görüntüler yer alırken Sercan Yıldırım'ın yaptığı hareket damga vurdu.

'BASIN TRİBÜNÜNE' DÖNDÜ VE...

Golü attıktan sonra sevinen Sercan Yıldırım, sunucu Murat Ceylan'ın deyimiyle 'Basın tribününe' dönerek bir sevinçte bulundu. Maç esnasındaki bu sevinç hakem Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı.

13ACUN ILICCALI SARI KART İLE CEZALANDIRDI

ACUN ILICCALI SARI KART İLE CEZALANDIRDI

Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacayı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı. Sercan Yıldırım'ın daha önceki yıllarda katıldığı Survivor'da Aycan Yanaç'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul damga vurmuştu.

ACUN'DAN GÖNDERME

Öte yandan geçen konsyede Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını verdi.

14BU SENE GÖRECEĞİZ O ZAMAN

'BU SENE GÖRECEĞİZ O ZAMAN'

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" dedi.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'

Ayça Ayşin Turan ne diyeceğini bilemedi! 'Beni çok utandırdınız'

Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...

Esra Erol'a Alişan-Buse Varol sorusu! Ayrılık haberini beğenmişti...

Survivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Survivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...

Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü

Hülya Avşar yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile görüntülendi! Avşar'ı alnından öptü