Survivor All Star’da sular durulmuyor! Sude Burcu hakkında olay iddia, Acun Ilıcalı biletini kesti...
TV8’de yayınlanan Survivor, yeni sezonda yine çok konuşuluyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören Survivor All Star hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği ve yerine 2021 sezonundan bir isim geleceği öne sürüldü. Kıran kırana mücadelelere sahne olan yarışmada, son dokunulmaz oyununda futbol maçı tercih edildi. Oyunda Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti. İşte Survivor All Star’da yaşanan son gelişmeler...
Mert Öcal ile yaşadığı ilişki nedeniyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği iddiaları, sosyal medyayı karıştırdı. Survivor paylaşımları yapan ifşa sayfaları, geçtiğimiz günlerde oyun esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Sude Burcu'nun diskalifiye edileceğini, yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürdü.
Ayşe Yüksel, Survivor All Star'a geleceği yönündeki iddialar hakkında sessizliğini korurken, Yüksel'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ayşe Yüksel'in ablaları, Ayşe Yüksel'in Survivor All Star'a yedek yarışmacı olarak dahil olacağını söyleyen Twitter paylaşımlarını beğendi.
Ayşe Yüksel, Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışmıştı. İsmail Balaban, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu ile finale koltuğuna oturan Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Öte yandan Sude Burcu'nun sakatlığının ciddi bir sakatlık olduğu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğine dair iddialar mevcut.
Sude Burcu, Mert Öcal ile yaşadığı aşk nedeniyle, büyük tepki çekmişti. Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda birlikte olduğunu söyleyen Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz bölüm sinir krizi geçirmiş, Sude Burcu'ya ''Sen kendine saygısı olmayan bir kadınsın. Sen, Mert ve Makbule arasına giren kişisin. Bu bana yapılsa umurumda değil ama en yakın arkadaşıma yapılmış bir şey olduğu için içim içimi yiyor'' diyerek sitem etmişti.
Böyle bir dünya yok! Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın, ya bununla yapacaksın. İkisinden birisini tercih edeceksin! Benim karakterim ve yapım budur kardeşim... Nisa bana göre en doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Gelelim Sude'ye... Sude, aldatıldığını kabul ediyor. Mert, diğer kıza ''Çocuğumuz olacak, evleneceğiz'' demiş, Nisa tüm bunları uyduruyor mu? Bunların hepsinin yalan olduğunu nasıl düşünebilirsiniz?'' diyerek canlı yayında öfkelenmişti.
SERCAN YILDIRIM'DAN OLAY HAREKET
Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.
SERCAN'DAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ
Yapılan oylama öncesi dokunulmazlık oyunu hakkında itirazda bulunan Sercan Yıldırım maç isteğini Ilıcalı'ya ileterek "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." dedi. Ilıcalı ise geçen yıllarda futbol maçının dokunulmazlık değil sadece ödül oyunu olarak oynanmadığının altınız çizdi.
SERCAN'DAN OLAY HAREKET
Merakla beklenen futbol maçının cumartesi yayınlanacak yeni bölümde olacağı ortaya çıktı. Fragmanda futbol maçından görüntüler yer alırken Sercan Yıldırım'ın yaptığı hareket damga vurdu.
'BASIN TRİBÜNÜNE' DÖNDÜ VE...
Golü attıktan sonra sevinen Sercan Yıldırım, sunucu Murat Ceylan'ın deyimiyle 'Basın tribününe' dönerek bir sevinçte bulundu. Maç esnasındaki bu sevinç hakem Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı.
ACUN ILICCALI SARI KART İLE CEZALANDIRDI
Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacayı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı. Sercan Yıldırım'ın daha önceki yıllarda katıldığı Survivor'da Aycan Yanaç'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul damga vurmuştu.
ACUN'DAN GÖNDERME
Öte yandan geçen konsyede Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını verdi.