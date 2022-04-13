Sürpriz ayrılık! Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...
Sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden ve oynadığı futbolla kendisini izleyenleri büyüleyen Yunus Akgün hakkında menajeri Necdet Ergezen'den çok önemli bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün menajerinin oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği öne sürüldü.
Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün menajerinin genç oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'in oyuncunun piyasasının Avrupa'da yüksek olduğu ve özellikle İtalyanların takip ettiği için başkan Burak Elmas'tan izin istediği öne sürüldü.
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti. Sarı kırmızılıların kötü gidişatı ve çıktığı 14 maçta 1.07 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.
Galatasaray'da Torrent dönemi bitti mi? Derbideki yenilginin tek faturası Torrent'e mi kesilmeli?
Torrent'in maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisi "Başkanın kim olduğu önemli değil.
Projeler ancak altyapılarda yapılır. Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı. Altyapıdan gelecek bir hoca bile Torrent'in yaptığı hataları yapmaz."