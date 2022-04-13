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GalatasaraySürpriz ayrılık! Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...
HaberlerGalatasaray Haberleri Sürpriz ayrılık! Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...
• 13 Nisan 2022 - 11:22 • Son Güncelleme:

Sürpriz ayrılık! Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden ve oynadığı futbolla kendisini izleyenleri büyüleyen Yunus Akgün hakkında menajeri Necdet Ergezen'den çok önemli bir açıklama geldi.

• 13 Nisan 2022 - 11:22 • Son Güncelleme:
1Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...
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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini açıklamasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün menajerinin oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği öne sürüldü.

2Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün menajerinin genç oyuncuyu Avrupa'ya pazarlamak istediği iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen'in oyuncunun piyasasının Avrupa'da yüksek olduğu ve özellikle İtalyanların takip ettiği için başkan Burak Elmas'tan izin istediği öne sürüldü.

3Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

4Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Yunus Akgün, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da 32 resmi maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.

5Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti. Sarı kırmızılıların kötü gidişatı ve çıktığı 14 maçta 1.07 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.

6Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Kulüpte 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent ile çalışmayacak. Ancak Domenec Torrent sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

7Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Göreve seçilecek olan başkan, kulüp menfaatlerini göz önüne alarak hemen bir değişime imza atmayacak. 30 Nisan'daki seçimin ardından ligin bitimine 4 hafta kalacağı için bu son maçlarda da teknik patron Torrent olacak.

8Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Sezonun bitimi ile birlikte başkanlık yarışını Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden hangisi kazanırsa İspanyol çalıştırıcı ile lig sona erdikten sonra masaya oturacak.

9Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

2022-23 sezonu için de kontratı ve 1.5 milyon Euro'luk tazminatı bulunan Torrent ile sözleşme feshi yerine alacağı rakamda indirime gitmesi için uzlaşma yoluna gidilecek.

10Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Domenec Torrent hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte Tüzemen'in değerlendirmeleri:

11Galatasarayda Torrent dönemi bitti mi Derbideki yenilginin tek faturası Torrente mi kesilmeli

Galatasaray'da Torrent dönemi bitti mi? Derbideki yenilginin tek faturası Torrent'e mi kesilmeli?

Torrent'in maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisi "Başkanın kim olduğu önemli değil.

12Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Ben işime bakarım" dedi. Çok ayıp değil mi? Seni getiren Burak Elmas'ın 30 Nisan'da görevi bitiyor. Önce bir teşekkür etmen ve üzüldüğünü dile getirmen gerekmez mi?

13Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı. Hâlâ projeden bahsediyor. Galatasaray yarışmacı bir kulüptür, hedeflere koşan bir camiadır.

14Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

Projeler ancak altyapılarda yapılır. Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı. Altyapıdan gelecek bir hoca bile Torrent'in yaptığı hataları yapmaz."

15Sürpriz ayrılık Solda Kerem Aktürkoğlu sağda Yunus Akgün hayali sona eriyor...

 

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