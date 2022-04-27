Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi
Fenerbahçe - Konyaspor maçından sonra Mesut Özil'le birlikte kadro dışı kalan ve affedilmesi gündeme gelmeyen Ozan Tufan'ın Galatasaray'ın teklifini reddederek Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte milli orta sahada yaşanan flaş gelişme...
Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiraladığı Ozan Tufan devre arasında Sarı Lacivertlilere geri dönmüş fakat İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi üzerine Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ayrılığı kafasına koydu. Milli futbolcu kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor. Ozan Tufan gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.
Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ın gözü de gönlü de Beşiktaş'ta...
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'ın kapısından dönen Ozan Tufan'ın eski takım arkadaşı Josef de Souza'yla çok iyi bir ikili olacağı düşünülüyor. Maç oynamadığı takdirde fiziksel olarak büyük sıkıntı yaşayan Ozan için Watford cephesinden 'Oynamadığı zaman çok rahat kilo alıyor" yorumları yapılmıştı.