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FenerbahçeSüper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi
• 27 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de günün flaş iddiası! Galatasaray'ı reddetti yeni takımı ses getirdi

Fenerbahçe - Konyaspor maçından sonra Mesut Özil'le birlikte kadro dışı kalan ve affedilmesi gündeme gelmeyen Ozan Tufan'ın Galatasaray'ın teklifini reddederek Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte milli orta sahada yaşanan flaş gelişme...

• 27 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi
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Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiraladığı Ozan Tufan devre arasında Sarı Lacivertlilere geri dönmüş fakat İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

2Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Watford'un Premier Lig'de küme düşmesine kesin gözüyle bakılırken satın alma opsiyonu devreye girmeyecek. Böylelikle Ozan Tufan'ın bonservisi Fenerbahçe'de kalacak.

3Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi üzerine Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ayrılığı kafasına koydu. Milli futbolcu kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor. Ozan Tufan gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor.

4Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Siyah-beyazlıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ın gözü de gönlü de Beşiktaş'ta...

5Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

G.Saray'ın da transfer listesinde olduğu ifade edilen yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılardan gelen teklife, Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

6Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile yaptığı ilk görüşmede tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

7Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Milli oyuncunun kendisiyle transfer görüşmesi yapmak isteyen diğer kulüplere ise "Şu anda F.Bahçe'nin oyuncusuyum, Watford'un durumuna göre gelecek sezon hangi takımda oynayacağım netleşecek" yanıtını verdiği öğrenildi.

8Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Siyah- beyazlıların transfer listesinin ilk sırasındaki isimlerden biri olan Ozan'ın, küme düşme ihtimali çok yüksek olan Watford'un ardından F.Bahçe'ye geri döneceği ve sarı-lacivertlilerle yapılacak görüşmelerin ardından Beşiktaş'a transferin netleşeceği belirtildi.

9Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Beşiktaş'ın kapısından dönen Ozan Tufan'ın eski takım arkadaşı Josef de Souza'yla çok iyi bir ikili olacağı düşünülüyor. Maç oynamadığı takdirde fiziksel olarak büyük sıkıntı yaşayan Ozan için Watford cephesinden 'Oynamadığı zaman çok rahat kilo alıyor" yorumları yapılmıştı.

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11Süper Ligde günün flaş iddiası Galatasarayı reddetti yeni takımı ses getirdi

 

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