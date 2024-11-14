Sular çekilince gölden tarih fışkırdı!
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebi ile son 5 yılın en düşük seviyesine düşen Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntıları ortaya çıktı. Havadan da görüntülenen ve merak uyandıran taş kalıntılarını cep telefonu ile kayıt altına alan balıkçılar, “Su seviyesi alçaldığında Sapanca'da ortaya çıkan yapı. Kale, cami veya kaya diyen var” ifadelerine yer verdi.
• 14 Kasım 2024 - 07:16 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 07:16 • Son Güncelleme: