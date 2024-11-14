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Sular çekilince gölden tarih fışkırdı!

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebi ile son 5 yılın en düşük seviyesine düşen Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntıları ortaya çıktı. Havadan da görüntülenen ve merak uyandıran taş kalıntılarını cep telefonu ile kayıt altına alan balıkçılar, “Su seviyesi alçaldığında Sapanca'da ortaya çıkan yapı. Kale, cami veya kaya diyen var” ifadelerine yer verdi.

• 14 Kasım 2024 - 07:16 • Son Güncelleme:
• 14 Kasım 2024 - 07:16 • Son Güncelleme:
1Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebi ile su seviyesi düştü.

2Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Son 5 yılın en düşük seviyesine ulaşan gölde kot 30,06'a kadar geriledi. Kritik seviyelere gerileyen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde suyun çekilmesi ile birlikte tarihi bir taş yapı kalıntıları ortaya çıktı.

3Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan taş dizisi Onur Arapoğlu tarafından havadan dron ile görüntülendi.

4Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Ayrıca balıkçılar tarafından da cep telefonu ile kayıt altına alınan yapı merak uyandırdı.

5Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde, “Sapanca Gölü'nde avdayız. Su seviyesi alçaldığında gölün ortasında bir kale çıkıyor diyorlardı Sapanca'da."

6Sular çekilince gölden tarih fışkırdı

Kale, cami veya kaya diyen var. Suların çekilmesi ile bu yapı ortaya çıktı. Aslında ada” ifadelerine yer verildi.

7Sular çekilince gölden tarih fışkırdı