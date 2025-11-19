Sular çekildi, Tuz Gölü'nde oluşan devasa kütleler ortaya çıktı: Fotoğrafçılar akın ediyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesişim noktasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, eşsiz manzarasına yeni bir görsel şölen ekledi. Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında, suların çekilmesiyle birlikte tuz tabakasında dikkat çekici ve dev kütleler oluştu. Bu nadir jeolojik görüntüler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ve özellikle fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Tuz Gölü'nde oluşan kütleler, bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, sadece manzarasıyla değil, sunduğu aktivite zenginliğiyle de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında oluşan kütleler, fotoğraf tutkunları tarafından da görüntülenmeye çalışılıyor.

Fotoğraf tutkunu Dursun Altan, AA muhabirine, oluşan şekilleri sosyal medyada fark edince yakından görmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Tuz Gölü'nün etkileyici manzarası olduğunu belirten Altan, "Suların çekilmesiyle beraber tuzda oluşan görüntüler, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir güzellik eklemiş.

Burası fotoğrafseverler için gerçekten muhteşem bir görüntü.

Fotoğraf tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.