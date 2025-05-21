Sülalesine karşı çıktı 150 dönüme ekti! Talep yüzde 600'e çıkınca herkes işin sırrını sordu 'Kervanı yolda düzdük'
Eşinin köyüne yerleşen ve sonrasında sülalesine ait 150 dönümde üretime başlayan Burak Aslan, iş fikrini söylediğinde kimse onay vermedi. Ancak talep yüzde 600'e çıkınca eşiyle birkaç saatlik uykuyla üretime başladı. Aslan, "Bu kadar büyük üretim yapabileceğimizi hiç düşünmemiştik. Biraz kervanı yolda düzdük gibi oldu. Ufak bir bahçemiz olsun derken işler büyüdü" diye konuştu.
• 21 Mayıs 2025 - 07:11 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2025 - 07:11 • Son Güncelleme: