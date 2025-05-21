Sülalesine karşı çıktı 150 dönüme ekti! Talep yüzde 600'e çıkınca herkes işin sırrını sordu 'Kervanı yolda düzdük'

Salgın sürecinde insanların organik gıdaya olan talebinin arttığına işaret eden Alsan, şöyle devam etti: "O yüzden bize olan talep de arttı. Sadece hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle pazarlarımızda zorlanıyoruz. İnsanlar burada misafir olmak istiyor, genelde İstanbul'dan konaklamak için geliyorlar. Buradaki hayatı deneyimlemek için birçok insan burada zaman geçiriyor. Hedefimiz burada daha fazla kişiye istihdam sağlamak, mümkün olduğunca insanların kırsala taşınmasına önayak olmak çünkü kırsallarda potansiyel çok fazla ancak insanlar, bunu birileri başarana kadar görmüyor. O yüzden örnek olmak istiyoruz. Organik tarıma olan ilgi özellikle Avrupa ülkelerinde çok yüksek. Ülkemizin de bu anlamda önemli bir potansiyeli var. Biz de önümüzdeki yıllarda başarabilirsek ihracat yapmak istiyoruz."