Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

- Vitor Pereira zamanında unutulan Dimitrsi Pelkas süre almaya ve skor katkısı vermeye başladı. Yunan oyuncu 3 gol attı. Mesut Özil’i yeniden takıma monte etti. Zorlu bir sakatlık sürecine rağmen doğru iletişim ve süreç yönetimiyle Özil, Alanya maçında başarılı bir dönüş yaptı.