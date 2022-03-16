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FenerbahçeŞu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı
• 16 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak işleri yoluna koyan İsmail Kartal'ın orta sahada 2 futbolcunun üzerine çizik atması Fenerbahçe'ye istikrar getirdi. İşte tecrübeli teknik adamın yakaladığı o çıkışın perde arkası...

• 16 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı
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Fenerbahçe’de zor bir süreçte görevi kabul eden ve 6 aylık bir süre için takımın başına geçen İsmail Kartal, kısa sürede önemli işler başardı.

2Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Vitor Pereira’nın ardından belirsiz bir dönem geçiren sarı-lacivertlilerde sorumluluk almayı kabul eden tecrübeli teknik direktör, oluşturduğu sistem, antrenmanları ve kendi doğrularını sahaya yansıtmasıyla takdir topladı.

3Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Zirveden koptu gözüyle bakılan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2.’lik için ciddi bir avantaj kazandı. İsmail Kartal adeta tek tek doğrularını takımına benimsetti, son 5 maçta yenilmeyen sarı-lacivertliler 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan topladı.

4Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Özellikle Kadıköy’de Trabzonspor maçında 80 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe’nin mücadelesi ve gelişen oyunu gözlerden kaçmadı. Devre arası dönemi transfersiz geçilmesine rağmen mevcut kadrodan verim alındı. İşte İsmail Kartal’ın kısa sürede ortaya koyduğu doğru hamleleri:

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- Savunmada 3 önemli stoper Serdar Aziz-Kim-Szalai üçlüsü aynı anda oynadı ve başarı sağlandı. Tisserand da hazır tutuldu.

6Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

- Sol bekte Novak’ın yokluğunda alternatifsizlik yaşanmadı ve Attila Szalai formülü bulundu. Ayrıca Çağtay alternatifi kullanıldı.

7Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

- Sağ kanatta Osayi-Samuel adeta takımın yıldızı oldu. Yıldız isim hem hücumda hem de savunmada başarı yakaladı, özellikle Trabzonspor maçında Nwakaeme önündeki performans dikkat çekti.

8Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Orta sahada Crespo-Zajc uyumu yakalandı. Verimsiz olan Sosa ve Gustavo artık unutuldu.

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- Sezon başı büyük umutlarla gelen Diego Rossi çıkışa geçti. Uruguaylı yıldız Alanyaspor maçında 4 gole direkt etki etti.

10Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

- Vitor Pereira zamanında unutulan Dimitrsi Pelkas süre almaya ve skor katkısı vermeye başladı. Yunan oyuncu 3 gol attı. Mesut Özil’i yeniden takıma monte etti. Zorlu bir sakatlık sürecine rağmen doğru iletişim ve süreç yönetimiyle Özil, Alanya maçında başarılı bir dönüş yaptı.

11Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

Sakatlığı geçer geçmez Altay Bayındır direkt kaleye geçti, 1 numara olduğunu ispatlayan bir performans gösterdi. Arda Güler’e daha fazla süre verildi ve 17 yaşındaki genç yetenek tam anlamıyla kazanıldı.

12Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de göreve başladığından beri günün tamamını Samandıra’da tesislerde geçiriyor. Kartal, teknik ekibiyle beraber rakip analizi ve taktik opsiyon çalışmaları üzerinde saatlerce çalışıyor. Ayrıca Samandıra’daki takım ortamında da belirgin değişiklikler var. Sarı-lacivertli futbolcular birbirleriyle daha fazla zaman geçiriyor, arkadaşlık ortamı pekişiyor.

13Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı

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