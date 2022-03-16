Şu anda moda Arda Güler ama... 2 yıldıza çizik attı İsmail Kartal başarıyı yakaladı
Son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak işleri yoluna koyan İsmail Kartal'ın orta sahada 2 futbolcunun üzerine çizik atması Fenerbahçe'ye istikrar getirdi. İşte tecrübeli teknik adamın yakaladığı o çıkışın perde arkası...
Fenerbahçe’de zor bir süreçte görevi kabul eden ve 6 aylık bir süre için takımın başına geçen İsmail Kartal, kısa sürede önemli işler başardı.
- Vitor Pereira zamanında unutulan Dimitrsi Pelkas süre almaya ve skor katkısı vermeye başladı. Yunan oyuncu 3 gol attı. Mesut Özil’i yeniden takıma monte etti. Zorlu bir sakatlık sürecine rağmen doğru iletişim ve süreç yönetimiyle Özil, Alanya maçında başarılı bir dönüş yaptı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe’de göreve başladığından beri günün tamamını Samandıra’da tesislerde geçiriyor. Kartal, teknik ekibiyle beraber rakip analizi ve taktik opsiyon çalışmaları üzerinde saatlerce çalışıyor. Ayrıca Samandıra’daki takım ortamında da belirgin değişiklikler var. Sarı-lacivertli futbolcular birbirleriyle daha fazla zaman geçiriyor, arkadaşlık ortamı pekişiyor.