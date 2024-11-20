Sosyal medyada gündem olan Uludağ'daki çorba bu yıl da tatilcilerin damak tadına sunulacak

'ÖZEL BİR ÇORBA OLDUĞU İÇİN TABİİ Kİ FİYATI FARKLI'

Menüde Uludağ'a özgü farklı tatların da bulunduğuna dikkat çeken Süleyman Güngör, 'Uludağ Salatası' ve 'Dağ Tostu'nun da bu lezzetlerden olduğunu belirtip, "Aslında menümüzde buraya özgü yemek çeşitlerimiz var. Ama çorba daha çok ön plana çıktı. Salatamız da var, buraya özel. Tostumuz var, dağ tostu diye. Bunlar da menümüzde var ama sadece maalesef çorba olarak ilerledik. Bunlar da tabii ki var, çeşitli yemeklerimiz var, buraya özgü. Onların fiyatları da çorba fiyatına yakın. Tamam çorba biraz daha yüksek, belki o yüzden çorba öne çıktı. Ama siz de tadına baktınız. Hani insanlarımız bu çorbayı normal çorbalarla karıştırdılar, ama öyle değil.