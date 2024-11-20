Sosyal medyada gündem olan Uludağ'daki çorba bu yıl da tatilcilerin damak tadına sunulacak
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'daki bir otelin restoranında satılan çorba, bu sezon da gündemde. Geçen 500 TL'ye satılan çorba, yeni sezonda kasesi 1000 TL'den tatilcilerin damak tadına sunulacak. İçerisinde kurutulmuş dağ mantarı ve ceviz olan çorbanın fiyatının maliyetlere göre uygun olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, "Abartılı bir şekilde fiyatı, ön plana çıktı. Lezzeti değil. Özel bir çorba, buraya has bir çorba" dedi.
Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 13:06 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
• 20 Kasım 2024 - 13:06 • Son Güncelleme: