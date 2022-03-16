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FenerbahçeSonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor
• 16 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Sonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri istikrarsız performansıyla hem yönetimin hem de taraftarların sabrını taşıran Mesut Özil'le yollarını ayırmayı düşünen Ali Koç'un ses getirecek bir 10 numarayı transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

• 16 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor
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Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı..

2Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük için Leeds United'dan ayrılan Marcelo Bielsa ile temaslarını sıklaştırdı..

3Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Arjantinli hoca, teknik direktörlük için Fenerbahçe'ye en yakın isim durumunda..

4Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Bir yandan da kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı..

5Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon 10 numarayı Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Talisca'yı vermeyi düşünüyor..

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Mesut Özil'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın menajeriyle de temasa geçti..

7Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Talisca'nın menajeri de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takibe aldı..

8Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Anderson Talisca'nın menajeri, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek..

9Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Brezilyalı yıldızın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak..

10Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe, Al Nassr'dan ayrılırsa Talisca'yı bonservissiz bir şekilde transfer etmeyi planlıyor..

11Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, özellikle Beşiktaş'ta gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu..

12Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Talisca'nın güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro civarında..

13Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Bu sezon Al Nassr'da 24 maça çıkan Brezilyalı 10 numara, 15 gol 2 asistlik performans sergiledi..

14Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Siyah-beyazlılarda 80 maça çıkan yıldız oyuncu, 37 gol 14 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti..

15Sonunda doğru 10 numarayı buldu Mesut Özile güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor

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