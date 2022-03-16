• 16 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
Sonunda doğru 10 numarayı buldu! Mesut Özil'e güle güle... Yerine dünya yıldızı geliyor
Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri istikrarsız performansıyla hem yönetimin hem de taraftarların sabrını taşıran Mesut Özil'le yollarını ayırmayı düşünen Ali Koç'un ses getirecek bir 10 numarayı transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.
• 16 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ancak ikincilik yolunda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması başladı..
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Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon 10 numarayı Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Talisca'yı vermeyi düşünüyor..
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Mesut Özil'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünen sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın menajeriyle de temasa geçti..
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Fenerbahçe, Al Nassr'dan ayrılırsa Talisca'yı bonservissiz bir şekilde transfer etmeyi planlıyor..