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GalatasaraySonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elmas'ı o transfer başkanlıktan edecek
HaberlerGalatasaray Haberleri Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elmas'ı o transfer başkanlıktan edecek
• 06 Mart 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:

Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elmas'ı o transfer başkanlıktan edecek

Dün akşam Konya deplasmanında 20 dakikada maçı veren ve güçlü rakibi karşısında çaresiz kalan Galatasaray'da taraftarların Başkan Burak Elmas'a yoğun tepkileri vardı. Gedson Fernandes'in işini bitiremeyen Elmas için 'İbra etmeyin' çağrıları yapıldı.

• 06 Mart 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek
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Galatasaray'da son seçimde başkan adaylarından biri olan ancak Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk'ten paylaşım geldi.

2Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı. Metin Öztürk'ün bu paylaşımı kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

3Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

Önder Özen, Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı NTV'de değerlendirdi.

4Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Ortada bir gerçek var. Galatasaray'ın hiç karşılık veremediği bir 90 dakika oynadı. Karşılık verir gibi oynadığı bşr bölüm var ama... Skubic hücuma çıkarken Kerem'le arasındaki mesafe 3 metre falandı ama Skubic ceza sahasına girdiğinde Kerem ortalıkta yoktu. Evet Kerem bir skor oyuncusudur. Kaleyle bağlantısı güçlüdür ama özellikle Konya gibi bir deplasmana geldiyseniz maçın başını oynamak, maçın savunma tarafında oynamak zorundasınız."

5Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Kerem'in kovalamadığı oyuncu atağı getirdi ve 1-0 geriye düştüler. Konyaspor'la 0-0 oynamak zordur. Geçen haftaki Alanyaspor maçı hiç yanıltmasın. 4-4'lük Kasımpaşa maçı da yanıltmasın. Genele bakmamız lazım."

6Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"İkinci gole kadar Konya 3 tane korner kullandı. Üç kornerin üçüne de Konyaspor'lu oyuncular vurdular. Siz kanadı savunamayın, diğer tarafta Guilherme'yi savunamayın, yüksek topları da alamayın. 0-0 oynamak zor dedik ama 1-0 oynamak daha zordur Konyaspor'a karşı. Çünkü en hızlı hücum eden ekiplerden bir tanesidir."

7Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"2-0'dan sonra Konya takımı son derece rahat, oyun üstünlüğünü de bırakmadan ilk yarıyı bitirdi. Galatasaray takımı hiç karşılık veremedi."

8Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Bu bölümde benim dikkatimi çeken Erick Pulgardı. Stoperlerin önünde oynuyor. Ondan ne beklenir, atakları keseceksiniz. O olmadı. İkincisi topu kullanacaksınız, o hiç olmadı. Oyunda hiç yoktu. Fizik olarak da teknik olarak da taktik olarak da sıfırdı. Galatasaray'ın eksik oynamasını sağlayan unsurlardan biriydi."

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"Kerem'i ben çok kötü gördüm. Birkaç haftadır sallanıyordu ama bu hafta daha da kötüydü. Çok top kaybı yaptı. Kendisinden beklenmeyecek derecede fazla sayısal top kayıpları yaptı. Aynı zamanda saha içinde çok yanlış kararlar da verdi. Galatasaray'da stoperler orta sahada top atacak adam bulamadı. Cicaldau da neredeyse hiç yoktu sahada. İlk yarıyı konuşmaya gerek yok. Hiçbir karşılık veremedi."

10Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Maç öncesinde ben Gomis'in ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyordum. Performansı ve takıma verdiği enerji sebebiyle ama Bu maç gördükki hiçbir oyuncu kendi orijinal fizik kalitesinde değildi. Konyaspor bizim ligimizin fizik kalitesi en yük ekiplerinden bir tanesi."

11Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Torrent daha önce fiziğin altını çizdi ve 'iyi değiliz' dedi. Sonra başka bir açıklamasında 'fizik olarak iyiye gittiğimizi görüyorum' dedi. Benim de gözlemim bu yöndeydi. Acaba antrenmanda biraz fazla mı yüklenildi oyunculara diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'da bir yorgunluk gördüm çünkü bu maç. Gomis'in bu kadar etkisiz kalmasının altında da bunun olabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta oynanan maçta yerinde durmuyordu. Başından sonuna kadar tutuk bir Galatasaray vardı. Konya'ya fizik olarak karşılık vermek zor bunu biliyorum ama bu kadarı fazla oldu. Bu maç iyi oynayan hiç oyuncusu yoktu."

12METİN TEKİNİN YORUMLARI

METİN TEKİN'İN YORUMLARI

"Galatasaray oyun olarak hiç sahada olmadı. 40. dakikada bir şutu vardı. Galatasaray'da bu maç olmuyor diyordu sahada. Fizik kalite olarak da olmuyor. Bu maç olmayacağı belliydi. Pozisyon buldu kabul ediyorum ama oyun olarak hiç olmadı. Konyaspor deplasmanı çok zordur. Zaman zaman yüklendi Galatasaray kalesine zaman zaman bekledi. İşte beklediği zaman Galatasaray bir iki pozisyon buldu."

13Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Torrent'in İlhan Palut'u tebrik etmesi skor için değildi. Sahada gösterilen oyun içindi. Antrenman için, programı için çok zordur. 32 oyuncu var. Bunu ideali 26-27'dir. Evet bu sorun ama durumu anlatan bir sorun değil."

14Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Bu maç Feghouli'yi kullanabilirdi. Geçen maçta son bölümde Babel ile girip kazandıkları, gösterdikleri reaksiyon belliydi. Feghouli'nin bu maç dışarda kalmasının rotasyonla ilgili olduğunu düşünmüyorum."

15Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Galatasaray'ın fizik kalite olarak tutuk olduğu bir gerçek. Tempoyla da cevap veremedi takım. Beklerin farklı farklı kullanımları vardır. Set oyununa geldiğiniz zaman bir iç saha maçı oynuyorsunuzdur, o zaman bekler çok önem kazanır. Ya da deplasmanda bekleri nasıl oynatırsınız? Uzun toplarda çıkarmaya çalışırsınız. Etkili olur mu bu bilmiyorum."

16Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Galatasaray'ın bir kadro sorunu var. Enteresan olan bu. En büyük problem burada. Şu anda takım yetersiz. Bu kadro geleceğin kadrosu olarak kuruldu. Birincisi bek. İkincisi orta saha. Biz ilk haftadan söyledik. Berkan, Taylan, Aytaç... bu orta sahayla olmaz, olmadı da."

17Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

"Galatasaray kadroyu yenilemek zorunda. Nasıl bakıyorduk biz bu takıma? Cicaldau'ya yatırım yapıldı. Morutan geldi. Halil tekrar kiralandı. Kerem gibi bir yıldızı buldu parlatacak. Genç bir sağ bek. Ama oradan çok uzaklaşıldı. Bir tane iyi oynayan oyuncu yok."

18Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

Geceye damga vuran ise Gedson’u hazır olmadığı için almayan yönetimin “hazır geldi” dediği Pulgar’ın sahaya koyduğu futbol oldu. 58 dakika sahada kalan Şilili futbolcu taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

19PULGARIN İSTATİSTİKLERİ

PULGAR'IN İSTATİSTİKLERİ

Oynadığı süre 58 dakika - Topla buluşma 57 - Toplam pas denemesi 45 - Uzun top 5/4 - Pas yüzdesi 86.7 - Şut 0 - Kilit pas 0 - Adam geçme 0 - Top çalma 3 - Top kapma 3 - Uzaklaştırma 2

20İŞTE SOSYAL MEDYADA PULGAR TEPKİLERİ

İŞTE SOSYAL MEDYADA PULGAR TEPKİLERİ

* Gedson’a yetersiz deyip Pulgar’ı almak başlı başlına ibrasızlık nedeni* Gedson Fernandes gibi bir futbolcuyu almayıp Erick Pulgar’ı tercih eden yönetim ve başkan sizler Galatasaray’lı değilsiniz.

21Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

* Anlatsana (başkan) Gedson’a hazır değil diyip aldığın Pulgar nasıl Taylan’dan kötü çıktı.* Fernandes'i veto edip, Pulgar'ı tercih eden adamdan hoca olmaz zaten.

22Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

* Düşme hattındaki 2 takımı yendik diye Torrent’i hoca zannedenler vardı. Bir de Gedson yerine Pulgar’ı getiren Galatasaray futbol aklı.* Galatasaray'a gelmek için can atan Gedson Fernandes'i almayıp, sırf kulübü Fiorentina ile anlaşıldığı için gelen Pulgar'a. Sırf Guardiola'nın yardımcısı olduğu için 60 dakikayı benim gibi Galatasaray kulübesinde izleyen Domenec Torrent'e.

23Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elması o transfer başkanlıktan edecek

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