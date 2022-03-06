Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elmas'ı o transfer başkanlıktan edecek

"Torrent daha önce fiziğin altını çizdi ve 'iyi değiliz' dedi. Sonra başka bir açıklamasında 'fizik olarak iyiye gittiğimizi görüyorum' dedi. Benim de gözlemim bu yöndeydi. Acaba antrenmanda biraz fazla mı yüklenildi oyunculara diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'da bir yorgunluk gördüm çünkü bu maç. Gomis'in bu kadar etkisiz kalmasının altında da bunun olabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta oynanan maçta yerinde durmuyordu. Başından sonuna kadar tutuk bir Galatasaray vardı. Konya'ya fizik olarak karşılık vermek zor bunu biliyorum ama bu kadarı fazla oldu. Bu maç iyi oynayan hiç oyuncusu yoktu."