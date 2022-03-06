Sonuçlar, transferler, Fatih Terim olayı değil Burak Elmas'ı o transfer başkanlıktan edecek
Dün akşam Konya deplasmanında 20 dakikada maçı veren ve güçlü rakibi karşısında çaresiz kalan Galatasaray'da taraftarların Başkan Burak Elmas'a yoğun tepkileri vardı. Gedson Fernandes'in işini bitiremeyen Elmas için 'İbra etmeyin' çağrıları yapıldı.
Galatasaray'da son seçimde başkan adaylarından biri olan ancak Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk'ten paylaşım geldi.
Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı. Metin Öztürk'ün bu paylaşımı kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet etti.
"Ortada bir gerçek var. Galatasaray'ın hiç karşılık veremediği bir 90 dakika oynadı. Karşılık verir gibi oynadığı bşr bölüm var ama... Skubic hücuma çıkarken Kerem'le arasındaki mesafe 3 metre falandı ama Skubic ceza sahasına girdiğinde Kerem ortalıkta yoktu. Evet Kerem bir skor oyuncusudur. Kaleyle bağlantısı güçlüdür ama özellikle Konya gibi bir deplasmana geldiyseniz maçın başını oynamak, maçın savunma tarafında oynamak zorundasınız."
"İkinci gole kadar Konya 3 tane korner kullandı. Üç kornerin üçüne de Konyaspor'lu oyuncular vurdular. Siz kanadı savunamayın, diğer tarafta Guilherme'yi savunamayın, yüksek topları da alamayın. 0-0 oynamak zor dedik ama 1-0 oynamak daha zordur Konyaspor'a karşı. Çünkü en hızlı hücum eden ekiplerden bir tanesidir."
"Bu bölümde benim dikkatimi çeken Erick Pulgardı. Stoperlerin önünde oynuyor. Ondan ne beklenir, atakları keseceksiniz. O olmadı. İkincisi topu kullanacaksınız, o hiç olmadı. Oyunda hiç yoktu. Fizik olarak da teknik olarak da taktik olarak da sıfırdı. Galatasaray'ın eksik oynamasını sağlayan unsurlardan biriydi."
"Kerem'i ben çok kötü gördüm. Birkaç haftadır sallanıyordu ama bu hafta daha da kötüydü. Çok top kaybı yaptı. Kendisinden beklenmeyecek derecede fazla sayısal top kayıpları yaptı. Aynı zamanda saha içinde çok yanlış kararlar da verdi. Galatasaray'da stoperler orta sahada top atacak adam bulamadı. Cicaldau da neredeyse hiç yoktu sahada. İlk yarıyı konuşmaya gerek yok. Hiçbir karşılık veremedi."
"Torrent daha önce fiziğin altını çizdi ve 'iyi değiliz' dedi. Sonra başka bir açıklamasında 'fizik olarak iyiye gittiğimizi görüyorum' dedi. Benim de gözlemim bu yöndeydi. Acaba antrenmanda biraz fazla mı yüklenildi oyunculara diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'da bir yorgunluk gördüm çünkü bu maç. Gomis'in bu kadar etkisiz kalmasının altında da bunun olabileceğini düşünüyorum. Geçen hafta oynanan maçta yerinde durmuyordu. Başından sonuna kadar tutuk bir Galatasaray vardı. Konya'ya fizik olarak karşılık vermek zor bunu biliyorum ama bu kadarı fazla oldu. Bu maç iyi oynayan hiç oyuncusu yoktu."
METİN TEKİN'İN YORUMLARI
"Galatasaray oyun olarak hiç sahada olmadı. 40. dakikada bir şutu vardı. Galatasaray'da bu maç olmuyor diyordu sahada. Fizik kalite olarak da olmuyor. Bu maç olmayacağı belliydi. Pozisyon buldu kabul ediyorum ama oyun olarak hiç olmadı. Konyaspor deplasmanı çok zordur. Zaman zaman yüklendi Galatasaray kalesine zaman zaman bekledi. İşte beklediği zaman Galatasaray bir iki pozisyon buldu."
"Galatasaray'ın fizik kalite olarak tutuk olduğu bir gerçek. Tempoyla da cevap veremedi takım. Beklerin farklı farklı kullanımları vardır. Set oyununa geldiğiniz zaman bir iç saha maçı oynuyorsunuzdur, o zaman bekler çok önem kazanır. Ya da deplasmanda bekleri nasıl oynatırsınız? Uzun toplarda çıkarmaya çalışırsınız. Etkili olur mu bu bilmiyorum."
Geceye damga vuran ise Gedson’u hazır olmadığı için almayan yönetimin “hazır geldi” dediği Pulgar’ın sahaya koyduğu futbol oldu. 58 dakika sahada kalan Şilili futbolcu taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.
İŞTE SOSYAL MEDYADA PULGAR TEPKİLERİ
* Gedson’a yetersiz deyip Pulgar’ı almak başlı başlına ibrasızlık nedeni* Gedson Fernandes gibi bir futbolcuyu almayıp Erick Pulgar’ı tercih eden yönetim ve başkan sizler Galatasaray’lı değilsiniz.
* Düşme hattındaki 2 takımı yendik diye Torrent’i hoca zannedenler vardı. Bir de Gedson yerine Pulgar’ı getiren Galatasaray futbol aklı.* Galatasaray'a gelmek için can atan Gedson Fernandes'i almayıp, sırf kulübü Fiorentina ile anlaşıldığı için gelen Pulgar'a. Sırf Guardiola'nın yardımcısı olduğu için 60 dakikayı benim gibi Galatasaray kulübesinde izleyen Domenec Torrent'e.